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游泳︱何詩蓓香港公開賽50自破港績兼封后　亞運將戰4單項爭牌 (19:28)

香港公開游泳錦標賽今日（19日）假維多利亞公園游泳池上演，杭州亞運香港游泳及馬拉松游泳代表隊在同日會見傳媒。港隊星將何詩蓓在女子50米自由泳決賽游出24.44秒奪冠，同時以0.12秒刷新港績。這名「女飛魚」將於亞運出戰4單項，力爭生涯首面亞運個人賽獎牌。

何詩蓓在女子50米自由泳決賽游出24.44秒，以奧運A標時間（24.70秒）輕鬆奪冠，同時刷新自己在環地中海法國站的24.56秒舊港績。這名25歲星將賽後坦言從日本福岡世界賽返港約兩周，並一直辛苦訓練，故這項香港紀錄在其意料之外。

港隊在今屆亞運將派出21男18女，相隔9年再戰亞運的何詩蓓，將出戰50米蛙泳，以及50、100、200米自由泳。對於出戰4單項及接力項目，她表示：「我清楚自己要游很多項目，現在增加有氧訓練，期望習慣『背靠背』出賽。這並非易事，但我應該可以的。」

何詩蓓2014年仁川亞運得3面接力銅牌，上屆因傷無緣，今次挾世界冠軍頭銜征戰杭州亞運，被外界視為泳隊歷來首金的希望。不過，她直言不會考慮獎牌或紀錄，只想專注自身，「2014年是很久之前的事，我不太記得詳情，但我對待每個比賽的心態差不多。我知道亞運是個大賽，今年港隊亦會派出龐大陣容，我想做足準備，為年輕隊員做個好榜樣」。

港隊過往只曾於2次個人項目贏得獎牌，包括伍劭斌在1994年廣島亞運的女子50米自由泳銅牌，以及郭健明1998年曼谷亞運的男子400米自由泳銅牌。泳隊總教練陳劍虹期望今屆成績超越上屆的1銀2銅，又稱除了何詩蓓之外，何甄陶、張心悅、接力隊也是獎牌希望，「何詩蓓有機會奪金，4個項目有信心爭到好成績，但中國隊有主場優勢，或會超水準發揮，希望港將享受比賽，發揮最佳水平就好」。

另外，同為17歲的「學界蛙王」麥世霆、背泳新星張心悅，以及年僅14歲的劉建希，在出戰亞運之前將出戰9月4日在以色列展開的世青泳賽，3人期望在兩項大賽皆能闖入決賽，游出好成績。

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