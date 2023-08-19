港超︱升班馬北區作客完場前逼和晉峰　葉卓文重返青衣場倒戈認百感交集 (21:20)

北區由上季於晉峰退役的何國泉出任副總監後，今夏多達8名晉峰球員來投，當中4人今仗正選倒戈，包括林樂勤、葉卓文、劉君正及門將林駿杰，主教練梁志榮再派出肯迪等4名巴西外援。而林樂勤亦跟加盟晉峰的弟弟林樂賢對壘。晉峰則由韓籍新主教練河赫俊領軍，正選只起用兩名韓援文智星及金相佑。

這場「話題之戰」有549人入場，上半場互有攻勢但互無紀錄，戰至下半場中段，當北區一次攻門不果，隨即被晉峰打反擊，被後備入替的新外援凱基打破僵局，眾多晉峰職球員隨即跑到場邊興奮慶祝。落後的北區尾段傾力反撲，終在完場前由馬圖斯射破今仗表現神勇的晉峰門將龐焯熙的十指關，終逼和1：1各得1分。

倒戈的葉卓文重返青衣場，賽後跟不少舊隊友擁抱寒暄。他笑言感覺百感交集，「入場球隊企位時都曾企錯邊，但落到場就要畀盡，我見對手同樣畀盡，大家都踢得好好，而且見到熟悉的人要再落力點」。他承認默契仍有待提升，如跟巴西籍隊友溝通方面要再加強。

晉峰季前被北區等隊挖走眾多主力，一度被視為榜尾大熱，今仗在主場踢出爭氣波，戰至完場前才失守未能全取3分。而主帥河赫俊賽後更怒罵兩名韓援。總教練何信賢承認，陣中球員不少此前非正選，因而經驗不足，導致下半場領先後失方寸有很多失誤，亦亂多跑動而消耗過多體力，但他仍滿意麾下表現，「我賽前跟他們說不要想沒有一班主力，你們就是主力，要做給人睇值得做正選」。北區主帥梁志榮稱球隊踢出6、7成表現，埋門把握力要再加強，但讚麾下表現落力。

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