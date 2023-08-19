德甲︱拜仁揭幕戰作客大勝不來梅　卡尼德甲「地標」入加盟後首球 (17:03)

拜仁慕尼黑今夏由前線至防線均有多個變動，其中以隊史轉會費紀錄來投的30歲中鋒哈利卡尼，取代早前離隊的沙迪奧文尼在鋒線擔任入球重責。而是役球隊於4分鐘由翼鋒利萊辛尼藉一次反擊單刀得手先開紀錄。及至74分鐘，卡尼接應左閘艾方素戴維斯的傳送，在禁區頂勁射破網為球隊拉開比數，亦取得他加盟後的處子入球。其後辛尼及後備上陣的小將馬菲斯泰爾於完場前分別增添紀錄，最終拜仁作客4球淨勝雲達不來梅取開門紅。

賽後杜曹表示：「卡尼已清楚自己在球隊的角色與定位，極速融入了我們的踢法，這就是他的能力所在，我深信他能為球隊帶來正面影響。」而卡尼則承認來到新的聯賽感到緊張，「老實說我是有些緊張，但上到場後感覺很棒，且己隊亦有個很好的開局，自己亦很快取得入球，一切都很順利」。

另外，上季戰至煞科戰飲恨得亞軍的多蒙特，將於明晨於主場迎戰科隆爭響頭炮。

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