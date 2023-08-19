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港超︱傑志揭幕戰大勝大埔先拔頭籌　準入籍新兵祖連奴大勇梅開二度 (18:36)

新一季港超今午（19日）開鑼，揭幕戰由上季「三冠王」傑志在旺角大球場對大埔，憑新加盟的祖連奴梅開二度，大勝3：0，於衛冕之路先拔頭籌。

港超經過3個月休季後，展開2023/24年球季，亦是成立以來第10季，由衛冕的傑志打頭陣，在旺角大球場主場迎戰有李志堅回巢執教的區隊大埔。本月賽事亦因應天氣炎熱關係，將頭場賽事順延一小時至下午4時開賽，新任香港足總副主席徐英偉擔任開球禮嘉賓。「藍鳥」今季多達11名外援，最終正選起用的6名外援包括新加盟的前拉素中場奧拿斯，以及北馬其頓前國腳丹卓斯基，韓國前國腳中鋒金信煜未列名單，而前香港足球先生伊高沙托尼亦未能倒戈前東家。大埔則派出4名巴西兵，包括新前鋒馬卡雷拿及長人中堅馬高斯山度士。

今季港超將首次引入視像裁判（VAR），但未能趕及於開鑼前一個月獲國際足協（FIFA）發出批文，包括今場在內首兩周聯賽都不會有VAR。今仗首個機會來自大埔，雷仙奴於20分鐘於快速反擊攻門僅柱邊出界，9分鐘後輪到是役擔任傑志隊長的羅梓駿後上勁射中柱彈出。佔盡控球優勢的傑志，戰至32分鐘，終由正申請入籍的祖連奴禁區內施射柱邊入網打開紀錄，半場領先1：0。藍鳥換邊後71分鐘由明加索夫在禁區內被李家豪踢跌博得12碼，米基爾主射中鵠，加上祖連奴3分鐘後再下一城，於1434名觀眾入場下大勝3：0，新季首仗旗開得勝。

祖連奴加盟傑志首場聯賽即梅開二度，當選賽事最佳球員，連同在泰國集訓的季前熱身賽5場入3球狀態大勇。這名32歲翼鋒稱感覺很好，以入球協助球隊全取3分有個好開始，提及很快與陣中巴西及外援關係良好，成為他立即在新球隊取得好表現主因之一。經過在港落班7年終加盟大球會，他稱會更努力爭取贏得錦標。傑志主帥朱志光稱，每場起用的6名外援以狀態優先，認為屬良性競爭，稱一眾外援對此亦沒有不滿，而祖連奴或於下月可領取特區護照入籍，屆時便可騰空一個外援名額。他又稱，以球隊目前狀態未足以應付下月中舉行的亞冠分組賽，期望藉更多比賽再提升。

大埔主教練李志堅透露，緊接會有一兩名新兵加盟，是前鋒及中場球員，以加強陣容深度，亦滿意兩名新兵又攻又守。他認為是役第2球12碼可不判，「如果這球不失，往後戰况可以好玩點，當然事實對手實力比我們好」。

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