亞冠附︱理文出發備戰作客浦和紅鑽　立花稜也返日首對日職感自豪　期待做挑戰者展示實力 (15:10)

理文於周三亞冠外圍賽，在香港大球場以5：1大勝印尼峇里聯，晉級附加賽後將要作客大戰上屆亞冠盟主浦和紅鑽。主教練曾昭達已抵達日本觀戰對手昨日的日職賽事，而職球員則今早分批先後離港出發備戰。

現年27歲的立花稜也於2016年起到黑山展開6年職業生涯，但未曾在日本職業球會落班，對於今次有機會回到祖國比賽兼對日職勁旅，立花對此感到興奮和自豪，形容為「將是我人生最好時刻之一」，期待以挑戰者身分，與前國腳酒井宏樹等強敵較量，「我經常關注酒井宏樹，留意他的比賽和技術，他是日本最好的閘衛之一」。

生於名古屋的他又透露，年少時只以球迷身分到曾舉辦2002年世界盃的埼玉2002體育場觀戰日職或日本隊賽事，如今有機會到這球場落場，透露除了家人，還有10多名高中朋友都會入場支持他，甚至已有日本傳媒聯絡他做訪問，感覺有如衣錦還鄉，「也許所有日本球迷都不知我是誰、誰是立花稜也？我想透過這場比賽展示自己能力。面對強敵是有壓力，但我會好好享受，盡力做到最好，協助爭取勝利」。

去夏曾代表港足到日本出戰東亞盃的後衛徐宏傑與門將陳嘉豪，傑仔稱面對亞洲高水平對手，要先做好防守，「即使贏波機會不大，但不代表我們會死守，一定會努力搵方法去反擊或製造進攻去爭取入波。無論對我和理文都是場很重要比賽，亞冠是很大舞台，希望有好表現，然後令球會增加在亞洲知名度，讓大家知道香港有球隊叫理文都踢得不錯」。陳嘉豪稱對手屬亞洲一線水平，預期賽事受壓一定大，惟會盡力替球會創歷史晉身分組賽。

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