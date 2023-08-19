明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞冠附︱理文出發備戰作客浦和紅鑽　立花稜也返日首對日職感自豪　期待做挑戰者展示實力 (15:10)

港超球隊理文將於下周二（22日）出戰亞冠盃附加賽，作客日本對日職勁旅浦和紅鑽，爭逐分組賽席位。當中日籍左閘立花稜也將重返祖國比賽，對此感到自豪，期待做挑戰者，在親朋戚友面前展示實力。

理文於周三亞冠外圍賽，在香港大球場以5：1大勝印尼峇里聯，晉級附加賽後將要作客大戰上屆亞冠盟主浦和紅鑽。主教練曾昭達已抵達日本觀戰對手昨日的日職賽事，而職球員則今早分批先後離港出發備戰。

現年27歲的立花稜也於2016年起到黑山展開6年職業生涯，但未曾在日本職業球會落班，對於今次有機會回到祖國比賽兼對日職勁旅，立花對此感到興奮和自豪，形容為「將是我人生最好時刻之一」，期待以挑戰者身分，與前國腳酒井宏樹等強敵較量，「我經常關注酒井宏樹，留意他的比賽和技術，他是日本最好的閘衛之一」。

生於名古屋的他又透露，年少時只以球迷身分到曾舉辦2002年世界盃的埼玉2002體育場觀戰日職或日本隊賽事，如今有機會到這球場落場，透露除了家人，還有10多名高中朋友都會入場支持他，甚至已有日本傳媒聯絡他做訪問，感覺有如衣錦還鄉，「也許所有日本球迷都不知我是誰、誰是立花稜也？我想透過這場比賽展示自己能力。面對強敵是有壓力，但我會好好享受，盡力做到最好，協助爭取勝利」。

去夏曾代表港足到日本出戰東亞盃的後衛徐宏傑與門將陳嘉豪，傑仔稱面對亞洲高水平對手，要先做好防守，「即使贏波機會不大，但不代表我們會死守，一定會努力搵方法去反擊或製造進攻去爭取入波。無論對我和理文都是場很重要比賽，亞冠是很大舞台，希望有好表現，然後令球會增加在亞洲知名度，讓大家知道香港有球隊叫理文都踢得不錯」。陳嘉豪稱對手屬亞洲一線水平，預期賽事受壓一定大，惟會盡力替球會創歷史晉身分組賽。

其他報道：港超｜理文兩歐洲新援亮相　愛沙尼亞國腳延續浪人生涯　荷甲中場30歲首外闖

其他報道：亞冠外︱理文新兵保利臣盼力戰浦和紅鑽爭入分組賽　「作客非學校旅行」

相關字詞﹕體育 港超 理文 編輯推介 亞冠附加賽 浦和紅鑽 立花稜也 陳嘉豪 徐宏傑

上 / 下一篇新聞