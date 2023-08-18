港超︱港超明午開鑼　新外援報到換血添新鮮感　傑志揭幕戰坐陣主場鬥大埔 (23:00)

港超自2014／15年成立後，在第10季除將首次使用視像裁判（VAR）系統，11支球隊中除了冠忠南區、港會及香港U23，其餘8隊均簽入多名從未踢過港超的外援。衛冕冠軍傑志獲兩名30歲前國腳助陣，分別為尼日利亞籍防中奧拿斯及北馬其頓籍中堅丹卓斯基。奧拿斯於2011至16年效力拉素5季，上陣110場入7球，亦助尼日利亞隊贏得2013年非洲國家盃冠軍，並於2014年巴西世界盃決賽周上陣；身高1.93米的丹卓斯基為北馬其頓隊上陣4次，於2014/15年效力荷甲NAC一季。傑志主教練朱志光認為，多支球隊都引入新外援，既為球隊又為聯賽注入新鮮感。

上季亞軍理文為捲土重來，今季簽入的兩大外援安尼亞及保利臣同樣首戰港超。32歲中鋒安尼亞為愛沙尼亞隊上陣87場入21球，是該東歐國家歷來神射手第4名，6月中兩場歐洲國家盃外圍賽都有上陣。30歲荷蘭籍中場保利臣在荷甲累計上陣131場，上季未能協助甘堡爾護級後首離祖國外闖，剛於亞冠外圍賽主場對印尼的峇里聯即梅開二度，成為晉級下周二附加賽功臣。

在亞冠外止步的上季港超季軍標準流浪，新兵也有現年32歲的韓國前U22中堅馬相訓，以及黑山籍前鋒卡丹奴域；上季殿軍東方則簽入3名年輕外援守將，包括身高1.98米的24歲西班牙籍中堅丹尼爾，以及出身蘇超喜伯年青訓的23歲蘇格蘭籍右閘賀爾。至於3支區隊，深水埗一眾新援來自五湖四海，包括曾效日職鳥梄砂岩的30歲肯尼亞中鋒鄧嘉，還有泰國孖寶柏羅邦和浦敏等；大埔及升班馬均業北區的外援則用森巴兵，如大埔獲前鋒馬卡雷拿及長人中堅馬高斯山度士來投，北區簽入肯迪等5名年輕巴西兵則介乎20至24歲。而晉峰除了外援換血，還請來曾任韓職水原藍翼體能教練、53歲的韓籍教頭河赫俊首來港執教。

今季首踢港超的主要外援名單

傑志

奧拿斯 30歲尼日利亞籍中場

丹卓斯基 30歲北馬其頓籍後衛

理文

安尼亞 32歲愛沙尼亞籍前鋒

保利臣 29歲荷蘭籍中場

標準流浪

馬相訓 32歲韓國後衛

卡丹奴域 25歲黑山籍前鋒

東方

丹尼爾 24歲西班牙籍後衛

賀爾 23歲蘇格蘭籍後衛

大埔

馬卡雷拿 28歲巴西籍前鋒

馬高斯山度士 27歲巴西籍後衛

晉峰

凱基 30歲巴西籍前鋒

伊高度 19歲尼日利亞籍前鋒

岡村晏登 26歲日本籍前鋒

文智星 23歲籍韓國中場

金相佑 29歲韓國籍後衛

布雷廸 25歲澳洲籍後衛

深水埗

鄧嘉 30歲肯尼亞籍前鋒

拿亞 28歲挪威籍中堅

小池晃廣 24歲日本籍中場

柏羅邦 20歲泰國籍前鋒

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