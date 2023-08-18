英超︱遠藤航簽利物浦4年　再有日兵空降晏菲路 (21:00)

在去年卡塔爾世界盃後升任日本隊隊長的遠藤航表示，已急不及待在晏菲路展開足球事業新一章，他說：「我非常高興能加盟世界上其中一支最偉大的球會，這非常奇妙，對我來說，出戰英超實在是夢想成真！我能勝任『6號位』，相信可以改善球隊的中場組織力。」利物浦領隊高普則對球隊能簽下遠藤這種富經驗的中場表示非常高興。

遠藤航於2010年在日職湘南比馬出道及在浦和紅鑽成名，2018年轉戰比甲聖圖爾登，翌年改投當時在德乙角逐的史特加，領球隊升班德甲後經歷3季，司職防中的他在各項賽事為球隊上陣133場入15球；國家隊方面，遠藤航已為日本隊取得50頂「喼帽」，攻入兩球。

遠藤航為紅軍今夏繼白禮頓的阿歷斯麥亞里士打，以及RB萊比錫的蘇保斯拉爾後，第3名簽入的中場球員，也是球隊於2019年12月簽入南野拓實後，第2位加盟利物浦的日本兵。

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