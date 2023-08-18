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桌球｜桌球或於2025年被體院降級　桌總製紀錄片喚港人關注　主席盼與新體育專員對話 (20:32)

香港桌球總會今午（18日）假銅鑼灣一間戲院播放紀錄片《大宗師》，講述去年底在港舉行的桌球大師賽備受好評，同時面臨2025年被香港體育學院「降級」的困境。香港桌總主席羅永聰期望文化體育及旅遊局體育專員黃德森於本月22日履新後，可與對方就此對話。

香港桌球作為體院A級精英項目僅維持至2025年，在確認桌球於2026年無緣成為名古屋亞運項目後，未能達成20年內3度出戰亞運的條件，保住精英A級形勢岌岌可危，如降級將被削減達8成資助金額。

桌球港將近年成績出色，除了傅家俊在大師賽打出「147」闖決賽，女將吳安儀曾升上世界第一，張家瑋也於世運會歷史性奪金。羅永聰期望政府可審視政策，於2025年3月的降級死線前與新任體育專員黃德森對話，「上任專員（楊德強）覺得桌球不入亞運，責任在我們身上，但一個項目能否列入大型運動會，並非一個小小總會決定。希望新專員有新思維，會更重視我們，和我們對話」。

傅家俊在片中寄語年輕運動員要找到自己成功的方式，「不要讓香港的制度，或者社會的種種問題框死自己」。不過羅永聰擔心桌球在體院的前景不明下，難以培育新血。

至於剛在美國女子桌球公開賽奪亞的吳安儀，則盼紀錄片助大眾了解桌球運動員，又嘆香港訓練環境屬頂級，助港將在國際賽爭取佳績，「在影片中，希堅斯同特林普都有講到，香港有很好的資源和訓練設施。我們有強大的教練團隊，並非每個國家或地區都這樣幸運，能夠獲政府支持桌球項目發展」。她透露下月中會跟張家瑋及鄭宇喬到瑞典打Q tour，隨後轉戰英國列斯的女子排名賽，今季目標明確，「希望世界排名重上第1，再奪職業賽資格」。

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