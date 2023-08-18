英超︱英格蘭前國腳禾確特34歲掛靴　感恩列納雲格給予機會 (17:05)

禾確特於2005／06球季在英冠修咸頓出道，一季後以16歲之齡加盟阿仙奴，故禾確特在退役感言中，特別提到兩名給予他的機會的教練，包括當時「聖人」領隊哈利列納及「兵工廠」主帥雲格。他說：「列納給予我一個開始，雲格則在我加盟後一直支持着我」。禾確特為阿仙奴共上陣397場並攻入108球，其間為球隊贏得3屆英格蘭足總盃，離開兵工廠後，他轉投英超的愛華頓及重返修咸頓。國家隊方面，禾確特於2006年5月以17歲之齡入選「三獅軍團」世界盃大軍，至今為英格蘭隊上陣47次入8球，也是英軍目前最年輕的上陣紀錄保持者。

另外，阿仙奴今晨與「升班馬」盧頓舉行一場3節各30分鐘的閉門熱身賽，西班牙籍新兵門將大衛拉耶上陣兩節保持不失，球隊最終有李安度杜沙特連下兩城，加上布卡約沙卡亦建一功，領球隊以3：0大勝；阿仙奴縱有新兵祖利安添巴因傷料要休戰長達7個月之久，但早前受傷的辛真高及雷斯尼爾遜已在今戰復出，為主帥阿迪達提供更多人腳調配。

至於另一倫敦球會、今夏頻頻增兵的車路士，今落實從修咸頓簽入19歲比利時防中羅美奧拉維亞，簽約7年將披45號球衣，據報轉會費5800萬鎊（約5.8億港元）。

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