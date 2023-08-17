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游泳︱跨性別泳手存爭議　國際泳聯「踏前一步」　10月世盃柏林站准參加公開組 (22:53)

隨着社會風氣改變，近年不乏性小眾、跨性別運動員在體壇不同領域上取得佳績，惟針對跨性別運動員往往擁有體格優勢，直接導致比賽不公的指控，以及另一方要求為跨性別運人士平權的爭拗，均亦隨之而來。國際泳聯日前卻決定「踏前一步」，公布今年世界盃柏林分站將新設「公開組別」，容許合資格的跨性別泳手參賽。

泳壇的「跨性別之爭」，緣於去年在全美大學體育協會（NCAA）500米自由泳賽事中摘金的美國著名跨性別泳手莉亞湯馬士。早在接受荷爾蒙替代療法前，湯馬士已曾代表賓夕法尼亞大學出戰 NCAA男子賽事，待2020年湯馬士完成療法後，她在2022年正式參加NCAA賽事，成為首名揚威NCAA游泳賽事的跨性別泳手，並表示會繼續參賽，「目標是以女將身分出戰2024年巴黎奧運選拔賽」。

湯馬士在NCAA「一戰成名」，與其同場競技的泳手卻不乏抵制之舉，例如代表維珍尼亞理工學院出賽的匈牙利泳手嘉奧芝，就曾發表公開信批評NCAA「容許跨性別運動員出賽，其實等同奪走生理上為真正女性選手的參賽機會」；當湯馬士踏上頒獎台時，分列500米自亞軍和季軍的選手更選擇不站在台上，轉而與在旁獲第4名的選手合照，以示無聲抗議。國際泳聯遂在同年6月修例，表明禁止12歲後成為跨性別的選手參與女子賽事，同時將著手研究為跨性別選手另設參賽機制，並最終在今年10月柏林分站付諸實行。

根據國際泳聯的最新比賽方案，「公開組別」將首先在4種泳式的50米和100米個人賽登場，未來有望加入更多長途及中短途項目。如果要出戰公開組別賽事，該泳手需隸屬於國家總會或聯會，然後可以選擇個人身分、以代表隊成員身分或以國家隊身分參賽。德國泳聯副主席摩根羅夫就對國際泳聯的破格之舉表示歡迎，「柏林在德國以多元及包容見稱，在這兒首次推行跨性別賽事實在完美」。至於早前接受訪問時直言「為自己取得的成就自豪」，又認為不少批評者「藉女權主義為名，掩飾其跨性別恐懼心態為實」的湯馬士，將有望在10月的柏林賽場，為自己的跨性別泳手身分「正名」。

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