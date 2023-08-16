港超︱42歲丹恩奴域宣布掛靴 (22:37)

丹恩奴域於塞爾維亞出道，及後曾外借至沙特阿拉伯球會吉達艾阿里，並於2007年轉投韓職，先後加盟仁川聯及FC首爾。這名42歲黑山前鋒於2013年尾加盟中超江蘇舜天（後稱江蘇隊，已解散），半年後轉投北京國安。「黑山伊巴」於2016年重返韓職，先後效力FC首爾、水原藍翼及FC大邱，並於2021年加盟港超班霸傑志。

丹恩奴域一共為傑志上陣61場，並攻入61球，交出11次助攻。他於2020／21年港超球季攻入17球，榮獲聯賽神射手、並入選香港足球明星最佳11及獲選為香港足球先生，成為「三料足球先生」。丹恩奴域及後於亞冠分組賽對戰大阪櫻花的比賽中射入個人亞冠第38球，打破韓籍前鋒李同國37球的紀錄，成為亞冠歷史神射手，最終將紀錄改寫至42球。

丹恩奴域今夏約滿傑志離隊，但因紀律問題及獎金羅生門導致兩方不歡而散。

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