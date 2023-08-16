轉會︱尼馬年薪13.7億簽約希拉爾兩年　稱「要求自己成為屬於世界的球員」 (17:18)

希拉爾早前先後收購PSG球星美斯和基利安麥巴比失敗，轉向該法甲勁旅另一重量級球員尼馬招手，今晨終水到渠成，雙方至少會合作至2025年。31歲的尼馬落實加盟後說：「我身在沙特，我是希拉爾球員。我喜歡贏波和入球，將在沙特和希拉爾繼續下去。我已在歐洲球壇多年，享受過一些特別時刻，現在目標是寫新的一頁，而且沙特聯賽此際充滿生氣和高質球員。」他又特別提及沙特聯一向擁有不少巴西籍球員，故此相信這是一個值得落班的地方。

PSG會長艾基拉菲向尼馬告別道：「向一個球會傳奇道別實在很艱難。我們將永遠不會忘記尼馬加盟，以及他6年來為球會的貢獻。」尼馬於2017年以世界紀錄轉會費的2.22億歐元（約19億港元），由巴塞隆拿過檔PSG，上陣173次入118球，協助球隊多個本土賽錦標，當中包括5個法甲冠軍，但歐聯最佳成績只是2020年決賽負拜仁慕尼黑屈居亞軍。

其他報道：亞冠外︱神田疑不滿伊巴謙未盡力欲理論被阻 梁興傑強調沒內訌

其他報道：亞冠外︱流浪主場加時反負海防FC無緣晉級

其他報道：女足世界盃｜後備兵建奇功 西班牙絕殺瑞典首闖決賽