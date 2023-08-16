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轉會︱尼馬年薪13.7億簽約希拉爾兩年　稱「要求自己成為屬於世界的球員」 (17:18)

巴西隊球星尼馬今晨（16日）落實由法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）轉投沙特阿拉伯聯賽豪門希拉爾，簽約兩年，據報基本轉會費9000萬歐元（約7.7億港元），另加浮動獎金條款，而該名31歲前鋒的年薪高達1.6億歐元（約13.7億港元）。他表示加盟主因是「要求自己成為屬於世界的球員，並在新挑戰和機遇中自我考驗」。

希拉爾早前先後收購PSG球星美斯和基利安麥巴比失敗，轉向該法甲勁旅另一重量級球員尼馬招手，今晨終水到渠成，雙方至少會合作至2025年。31歲的尼馬落實加盟後說：「我身在沙特，我是希拉爾球員。我喜歡贏波和入球，將在沙特和希拉爾繼續下去。我已在歐洲球壇多年，享受過一些特別時刻，現在目標是寫新的一頁，而且沙特聯賽此際充滿生氣和高質球員。」他又特別提及沙特聯一向擁有不少巴西籍球員，故此相信這是一個值得落班的地方。

PSG會長艾基拉菲向尼馬告別道：「向一個球會傳奇道別實在很艱難。我們將永遠不會忘記尼馬加盟，以及他6年來為球會的貢獻。」尼馬於2017年以世界紀錄轉會費的2.22億歐元（約19億港元），由巴塞隆拿過檔PSG，上陣173次入118球，協助球隊多個本土賽錦標，當中包括5個法甲冠軍，但歐聯最佳成績只是2020年決賽負拜仁慕尼黑屈居亞軍。

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