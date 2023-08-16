亞冠外︱理文新兵保利臣盼力戰浦和紅鑽爭入分組賽　「作客非學校旅行」 (23:44)

在香港首度亮相的保利臣表示，賽前沒料過會以大比數取勝，大讚是役氣氛絕佳，「對香港球迷來說是美好的夜晚，這只是起點，我想為理文贏得錦標」。對於下仗越級挑戰浦和，他坦言尚未完全了解亞洲足球，只知日、韓水平在亞洲數一數二，但球隊仍會全力爭勝，「這無可避免會是苦戰，但我們沒甚麼可輸，反而是對手必須爭勝。當然，這不是學校旅行，我們會傾盡全力，爭取成為第2隊（繼傑志後）殺入今屆分組賽的香港球隊」。

主教練曾昭達則讚保利臣及另一新援安尼亞為球隊注入新活力，「他們很努力想盡快融入球隊，很高興他們表現出應有的水準，希望能再接再厲」。他強調浦和雖為亞洲賽傳統強隊，亦將是理文歷來最強對手，「但足球沒有『一定』，我們目光都是放眼晉級分組賽，定必盡力踢」。

自理文2017年創會後效力至今的中場顏樂楓，則認為此勝仗為其帶來使命感，「上季的結果並不完美，一個好開始對全隊都很重要；而且這次是代表香港球隊參賽，有更大的使命感」。他將勝利歸功於上月在韓國為期3周的集訓，「過去2、3年缺少集訓，好像缺少讓球員朝夕相處的機會。雖然這3周真的很辛苦，但球員彼此了解更多，從中建立了信任」。

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