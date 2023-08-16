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亞冠外︱理文大勝峇里聯　新兵保利臣地標獻兩球　下周鬥浦和紅鑽爭入分組賽 (22:13)

繼昨晚標準流浪後，另一港超球隊理文今晚（16日）亦在香港大球場首戰亞冠外圍賽，面對2021／22年印尼甲組聯賽冠軍峇里聯，在4238名球迷見證下，憑新援中場保利臣梅開二度，以5：1收穫大勝，晉級下周二舉行的附加賽，作客衛冕之師浦和紅鑽爭奪分組賽席位。

以上季港超亞軍身分參賽的理文，今夏分別簽入愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞（Henri Anier）及在荷甲征戰多年的中場保利臣（Mitchel Paulissen），兩人此戰均擔正「地標」。年屆40歲的入籍兵隊長列斯奧，與西班牙同鄉荷西安祖合伙中堅。前鋒除了安尼亞，還有森巴雙翼艾華頓及基華尼頓。至於日援立花稜也，則以亞援身分出任正選左閘。

峇里聯方面，6名外援有3名來自巴西，包括門將杜斯山度士（Adilson Maringa）、中場貝索（Eber Bessa）及前鋒謝佛遜（Jefferson Assis）；其餘3人分別為泰國隊中堅伊利亞斯當拿（Elias Dolah）、巴勒斯坦國腳防中拉希德（Mohammed Rashid），以及喀麥隆籍翼鋒巴利加（Privat Mbarga）。該隊隊長斯帕索積域（Ilija Spasojevic），則是已入籍印尼的塞爾維亞裔前鋒。

理文甫開賽搶佔上風，僅半分鐘已取得一次黃金機會，基華尼頓左路發難後傳中，安尼亞騰空撞射惜中楣彈出。客軍在4分鐘有斯帕索積域接應角球頭槌二傳，巴利加無人看管下插水式迎頂，被門將陳嘉豪化險為夷。8分鐘，基華尼頓再於左路突破後傳中，伏兵遠柱的保利臣撞射得手，取得來投後首個入球。

儘管12分鐘一度因徐宏傑在敵軍傳中時「擺烏龍」遭扳平，但理文兩分鐘後保利臣與艾華頓在禁區內小組配合，後者推落底線傳中予同鄉基華尼頓力壓守衛建功，再次取得領先。戰至補時，理文再由艾華頓於右路使出招牌燙射世界波破網，手持3：1優勢完半場。

得勢不饒人的理文，換邊後在56分鐘再擴大領先，本仗表現活躍的基華尼頓左路傳中，再一次造就保利臣於禁區外勁射入網「起孖」。保利臣於67分鐘再策動反擊，傳予另一新兵安尼亞突破至禁區內起腳，惟角度欠奉被門將沒收。理文及後分別換入余煒廉、迪高及胡晉銘，其中後者今夏從東方加盟後上演處子戰。完場前4分鐘，余煒廉接應罰球頭槌二傳，荷西安祖加一頭頂入錦上添花，以4球優勢大勝。

鑒於理文晉級下周二的作客日職浦和紅鑽的亞冠附加賽，他們下周日港超首戰對流浪的賽事將會延期。

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