女足世界盃｜後備兵建奇功　西班牙絕殺瑞典首闖決賽 (20:25)

西班牙隊的體能未因8強與荷蘭隊戰至加時始分勝負而受影響，球隊今戰無論埋門及控球率皆勝瑞典隊，惟卡莫娜上半場兩番施射，皆無法攻破瑞典隊大門，兩軍互交白卷下返回更衣室。易邊後，西班牙主帥佐治韋達作調動，於57分鐘換入巴塞隆拿女子隊翼鋒柏拉露奴，在上仗加時入奠勝球的她，今戰再在81分鐘先開紀錄，瑞典雖在7分鐘後由布隆姬斯回敬一球追平，但卡莫娜在90分鐘攻入致勝球，成功領西班牙以2：1取勝，隊史首次殺入女足世盃決賽。值得一提的是，已攻入4球的瑞典中堅莉絲蒂特如想挑戰日本中場宮澤日向（5球）的金靴地位，仍須在周六的季軍戰力爭「士哥」。

另一場4強將於明傍晚6時上演，由澳洲隊迎擊英格蘭隊。澳洲目前未受傷停問題困擾，已入3球的翼鋒希莉娜素會支援球隊史上「士哥手」森卡爾，對殺入4強已是歷來最佳成績的「袋鼠兵」來說，球隊上下自然希望一舉殺入下周日在主場悉尼上演的決賽；對手「三獅」今戰仍有羅倫占士因早前踩人被逐續停賽，缺少了這名陣中首席射手，球隊前線勢要靠在8強鬥哥倫比亞隊時各入一球的羅倫希寶及阿歷絲雅羅素。

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