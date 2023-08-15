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七欖｜港男女欖備戰亞洲系列賽　姚錦成誓最後探戈封王　女隊新帥盼領軍爭牌 (18:20)

香港男、女子七人欖球隊下周前往韓國仁川，參加亞洲系列賽揭幕站。大軍今早（15日）在香港體育學院公開操練，男隊主力姚錦成劍指冠軍，為生涯最後一屆亞運增添信心。至於女子隊在去屆亞運以第5名完成，第2次出戰亞運的翼鋒莊嘉欣坦言：「背負上一屆的失敗，令我們更想成功。」

亞洲系列賽將於8月26日假仁川揭幕，作為杭州亞運前最後賽事，港隊力爭冠軍之餘，也把握機會試陣。港隊主力姚錦成表示：「我們6月中到中國集訓，在亞洲系列賽可以測試狀態，並用餘下一個月調整」。這名星級翼鋒續指，由於亞洲系列賽頭兩名可得挑戰者系列賽資格，繼而衝擊世界巡迴賽席位，故須認真對待。

港隊在2018年雅達亞運擊敗日本隊歷史性奪金，但35歲的姚錦成早已表明，杭州亞運將是其生涯告別戰。近年受傷患困擾的他，自信有力應付亞洲系列賽和亞運：「兩個比賽之間有一個月恢復，而且我現在狀態好好，感覺很年輕」。另一華將李卡度於去年底的香港七欖傷及膊頭，現已恢復訓練。

女隊同日宣布任命魏翊軍（Andrew Vilk）為主教練，他在球員時期曾為英格蘭隊隊長，退役後改執教鞭，曾擔任意大利男子隊主教練，經驗豐富。昨日正式上任的他，直言目前尚在摸索階段，盼透過亞洲系列賽了解隊員，並會在有限時間內備戰亞運，劍指獎牌。

至於女隊主力「小飛俠」莊嘉欣去年10月在亞洲系列賽遭對手攔截導致左肩甩骱，並於今年5月復出，她坦言康復比想像中好，亦會專注打球忘掉傷患。

莊嘉欣回想上屆經歷右膝內側副韌帶撕裂，不能以最佳狀態出戰雅加達亞運，港隊最終亦只得第5。即將第2次出戰亞運的莊嘉欣，直言今屆身心已準備就緒，期望能跟隊友一起爭奪獎牌，「我上屆較新，好多未退役師姐帶住我們打，而且那年是腳傷傷癒復出，狀態、心理和經驗上未必很好。但背負上一屆的失敗，令我們更想成功」。

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相關字詞﹕體育 編輯推介 欖球 七欖 亞洲系列賽 姚錦成 莊嘉欣 魏翊軍

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