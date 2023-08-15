亞冠外︱神田疑不滿伊巴謙未盡力欲理論被阻　梁興傑強調沒內訌 (23:55)

標準流浪今晚（15日）在旺角場舉行亞冠外圍賽，在日援神田夢實先開紀錄下，在完場前兩分鐘被扳平，終在加時再失3球，以1：4反負越南球隊海防FC。神田夢實賽後疑不滿隊友伊巴謙尾段未盡全力，欲與對方理論表現激動，需由其他職球員制止。此戰已力挽狂瀾的門將梁興傑則強調隊內沒內訌，「溝通始終會有」。
流浪此戰88分鐘因基藍馬踢跌敵軍前鋒艾美達輸12碼，當時球證曾示意得益繼續比賽，但在海防球員完成射門後直指12碼點，引起爭議。撲出極刑後被補中的梁興傑直言，對球證判決感無奈，「不知球例如何說明，有人說完成射門後不會吹判。撲出12碼後仍失守，很不甘心」。對於球隊力戰120分鐘後落敗，他認為表現已算收貨，「對手的確很強，更好像有點留力，後備入替的球員都有能力改變戰局」。
主帥王家中賽後坦言昨仗要加時是意料之外，指出板凳深度不足，稱麾下在體力不繼下仍傾力逼搶，即使大敗亦無可奈何，「淘汰賽需要贏，輸1球和輸3球並無分別，只能孤注一擲，最終賠上代價」。隊長林嘉緯則為戰果向入場球迷致歉，「球迷都有期望，希望能體諒我們是亞洲賽新丁，在體力流放等方面都經驗不足」。
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