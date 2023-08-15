亞冠外︱流浪主場加時反負海防FC無緣晉級 (22:06)

以「香港流浪」名義參戰亞洲賽的流浪，此戰以5–3–2陣式抗敵，來自台灣的總教練王家中此戰選用梁興傑把關，兩名韓援馬相訓、朴鍾範伙拍從中超南通支雲回流的李毅凱鎮守中路，左右兩閘分別為姚浩明及另一韓將金旻奎；日援神田夢實與隊長林嘉緯及林衍廷出任中場；前線則由卡丹奴域及伊巴謙連線。客軍方面則有數以百計球迷開賽前一小時已在球場外聚集並大聲播放音樂，並在作客球迷區揮舞多支鳳凰木旗幟助威。

兩軍此仗早段踢法頗為直接，在前場多以長傳讓鋒將製造快速反擊機會。客軍開賽5分鐘取得首個具威脅埋門，右翼阮有山在右路施冷箭「省」中流浪守衛直飛龍門，僅掠門而過。流浪3分鐘亦獲得起腳機會，林衍廷在敵軍解圍不遠後，於禁區頂第一時間勁射，被對方門將阮廷昭托出。35分鐘，海防的海地外援比辛特在中場攔截後，直線傳送予巴西前U20國腳射手艾美達割草式射門，被梁興傑橫身撲出底線。上半場鮮有中龍射門的流浪，在41分鐘由林嘉緯前場盤扭一番後，交予神田夢實禁區頂抽射，皮球飄向死角破網；該日籍攻擊手射入個人首個亞洲賽入球之餘，更助流浪半場取得一球優勢。

在接近30°C的濕熱天氣下，部分流浪球員於換邊後早段已不斷拉筋，最終李毅凱仍因體力不繼被換出，改由基藍馬肩起防守重任，38歲老將盧均宜則入替姚浩明，相隔逾5年再戰亞洲賽。69分鐘，入球功臣神田夢實欲故技重施，扣過對手後禁區外施射，惜這次未能命中目標。急需追平的海防，及後有多次入球機會，但被梁興傑兩度飛撲力挽狂瀾。88分鐘，客軍的艾美達禁區內遭基藍馬踢跌，球證直指12碼點；艾美達操刀雖被梁興傑撲出，但後備入替的阮俊英衝前補中追成平手。補時階段，阮俊英再接應傳中頭槌頂中楣。兩軍法定時間賽和1：1，進入加時。

逐漸取得上風的海防，加時多次透過兩側傳中進逼流浪防線。流浪於加時10分鐘仍靠後備上陣的前鋒劉智樂，在一次反擊中獲得埋門，惟角度欠奉未能考驗敵軍門將。體力佔優的海防，在加時下半場先後憑艾美達的兩度頭槌建功，以及盧馬田起腳得手，以4：1反勝流浪，晉級下周二的附加賽，作客韓職仁川聯爭奪分組賽入場券。

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