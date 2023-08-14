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英超︱沙拿被換破紀錄落空發怒　高普理解心情　卡些度勢破紀錄11.4億「上車」 (19:18)

利物浦今晨（14日）在英超首輪重頭戲作客被車路士逼和1：1後，領隊高普稱滿意麾下表現，並理解前鋒穆罕默德沙拿因被換出，導致無法破紀錄連續6季開咧戰建功而發怒。

此役倒戈車路士的穆罕默德沙拿，此役於18分鐘助攻路爾斯戴亞斯為利物浦先開紀錄，並在往後時間有望超越名宿舒利亞、朗尼和林柏特，成為首個連續6季英超首輪比賽「士哥手」，但這名埃及國腳在29分鐘單刀入球因越位「食詐糊」之餘，更在77分鐘被調離場，其間他狀甚不悅，並除下包紮右手腕的繃帶及擲在地上，亦沒與高普交流便走回後備席。高普說：「我明白他何以失望，但我是領隊。那一刻我們需要穩定，需為球隊注入新力量，而且碰車路士就是張力十足的比賽。這就是我可以說的話。」高普續稱從此仗已看到「紅軍」更多的的優點及缺點，「首場聯賽總是難踢的，不過我偏向好的方面去看」。

車路士主帥普捷天奴也稱讚麾下表現，「強如利物浦全場亦只能有1次中框射門，我認為己隊值得全取3分……對車路士來說，現在只是開始」。普帥又暗示將陸續再添新兵，其中「藍戰士」已「打敗」利物浦，勢以破英超紀錄的1.15億鎊（約11.4億港元）的轉會費，與來自白禮頓的中場摩西斯卡些度簽約8年，並有權完約後再加簽1年。高普對此則慨嘆「車路士的領隊們通常可在球員轉會市場上想買就買」。

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