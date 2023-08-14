亞冠外｜流浪明挑燈越南海防爭晉級　主帥王家中：屬球會歷史時刻 (20:28)

流浪去季港超以第3名完成，因而獲得亞冠外資格，此仗的勝方下周二將作客韓職球隊仁川聯，爭奪分組賽入場券。來自台灣的王家中形容，參與亞冠外對流浪而言是歷史時刻，球隊上下均期待着此仗，「這個資格是憑球員努力賺回來，經歷去季足總盃大敗予傑志後，他們會證明自己和球會的價值，重拾榮耀」。

談及備戰狀况，王家中稱球隊上月在泰國集訓正是為了此仗，同時有觀看敵軍聯賽片段進行分析。流浪新球季簽入韓國前U22中堅馬相訓及黑山籍射手卡丹奴域，配搭原有外援攻擊好手神田夢實、伊巴謙及韓援後衛金旻奎及朴鍾範應戰，王家中稱新外援來港一個月後，總算適應本港炎熱天氣，加上本仗在晚上進行，相信他們能交出最佳表現。

流浪隊長林嘉緯則繼2018年為傑志出戰亞冠分組賽後，相隔逾5年再戰亞洲賽。他稱過去曾多次與越南球隊交手，認為球隊只要做好本份、團結一致，就有力與對手抗衡，「越南球員的技術都很好，若主場出戰會很強，作客表現則稍打折扣。因此我們會保持耐性，尋求反擊機會」。

客軍海防FC本季越南甲暫排爭標組第5，陣中主將包括曾外流仁川聯的中場梁春長，至於上月加盟的澳洲籍中堅雲美亞斯，則曾在2019／20年球季效力和富大埔，並隨「綠戰士」出戰亞冠外。教練朱庭金透露，過去執教河內FC時曾在2017年亞冠外對陣傑志，亦有觀看去季「藍鳥」對流浪的足總盃決賽，認為本港足球水平與越南相差無幾。

值得一提的是，海防FC的巴西籍前鋒艾美達（Yuri Souza Almeida）為前U20國腳，與曾入選大國腳的法林明高前鋒加比爾巴保沙一同征戰2015年U20南美錦標賽。他因拉傷缺席最近3場聯賽，惟朱庭金預告對方已無大礙，明晚將會正選上陣。

其他報道：港超︱晉峰700萬班費目標中游 多名主將離隊投北區 總教練何信賢樂見球員有更好出路