港超︱晉峰700萬班費目標中游　多名主將離隊投北區　總教練何信賢樂見球員有更好出路 (16:30)

距港超新季開鑼只剩5日，去季排第8的晉峰今午（14日）終揭開神秘面紗，在京士柏運動場公開操練及舉行拜神儀式。對於有8名一隊及青年軍隨前球員兼門將教練何國泉轉投升班馬兼首仗對手均業北區，總教練何信賢稱樂見球員有更好前程，認為有人離隊讓更多年輕球員可上位，對球隊和本港球壇都是好事。會長黃俊雄則透露本季班費約700萬元，並計劃續邀台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」來港助威。
晉峰即將迎來第4季港超，球隊陣容今夏大換血，外援鋒將費利浦薩及羅拔奧度分別轉戰阿聯酋聯賽及冠忠南區，卡爾特納、列卡度及栢保羅離隊，原隊長艾拔簡勞則掛靴；取而代之的是曾征戰泰國聯賽的巴西籍前鋒凱基（Caique Ribeiro），澳洲籍中堅史密夫（Bradie Smith）、日援翼鋒岡村晏登、韓籍後衛金相佑、正申請特區護照的尼泊爾裔射手艾欣（Aryan Rai），以及今日官宣加盟的尼日利亞籍中場伊高度（Ikondu Chukwuemeka Obinwa）及韓援翼衛文智星。
華將方面，晉峰僅簽入香港U23的袁世傑、林樂賢、去季效力標準流浪的呂卓芹等年輕球員，以及從青年軍提升張青雲、林浩軒、黃韜霖及麥梓軒；多名主將離隊他投，包括重返大埔的港足中場陳肇鈞，以及葉卓文、林樂勤、劉君正、黃偉國及林駿杰隨出任副總監的何國泉轉投北區。總教練何信賢稱喜見球員有更好的出路，證明球會培訓工作成功，「舊的離去便有新的進來，讓另一批年輕球員有機會，對球圈和晉峰都有幫助」。對於何國泉和多名主將過檔北區，他承認對球隊戰力有影響，但又說：「我猜他也無從選擇，組軍時間太倉促，幸好我都能短時間找到一批新球員。他因為有好的發展而離開，我很贊成並祝福他。」
主帥方面，西班牙籍教頭艾斯達維離隊，由韓籍教練河赫俊接過帥位。他在訓練中貫切韓國教練的嚴厲作風，當麾下未能完成要求，會立即罰做掌上壓；球員在射門練習時把握力欠佳，他更多次大喊「Oh my god!」揶揄。他事後解釋道：「球隊沒有健身的地方，所以會趁球員不太集中時，讓他們做掌上壓，讓他們更專注，並藉此提升上肢肌力。」
談及對香港足球的印象，河赫俊稱4年前擔任韓職水原藍翼體能教練時曾到香港做分析工作，來港前亦在網上看過港超片段；惟接掌一個月後發現球隊水平較預期低，「大概要練半年才能踢到我的理想踢法，若要成為強隊，就需要花兩年時間」。不過，他亦稱欣賞球員對訓練的熱誠，期望麾下不論勝負，都能踢出其足球風格，並以聯賽中游為目標。
何信賢則表示，河赫俊與前帥艾斯達維均主張傳控踢法，並形容對方「嚴而有愛」，「嚴厲之餘，他很關心我們的球員，跟他能好好合作，希望他能在香港繼續發展」。他又透露，對方承諾會利用在韓國球壇的脈絡，安排有潛質的球員到當地尋覓落班機會。
隊長鄭璟昊則稱，今夏有很多人問他為何選擇留隊，他答道：「因為留低幫何Sir（何信賢）。」他稱球隊人腳大變，意味球會的方針成功，「就像費利浦薩，是少有在香港落班後，能更進一步到更高水平聯賽落班的球員，讓球員看到了目標。希望今季能再培養一、兩名新血」。
晉峰去季煞科戰邀請台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」來港助威，令主場青衣運動場高掛象徵全場爆滿的紅旗。會長黃俊雄表示正與對方相討再次來港的日期，暫屬意年尾或農曆新年，「做球圈不能只專注踢波，我們就是想做旺球圈」。他又稱會方將啟動另一個3年計劃，承諾如非戰績關係導致降班，未來3季會繼續戰港超。
晉峰足球會 2023/24球季 球員名單
門將：龐焯熙、陳嘉昊、麥梓軒
後衛：曾仲楠、楊憲樂、布雷廸*、鄭璟昊、邵昀俊、黃政德、金相佑*、許澤崴、林浩軒
中場：李呈、紀思昊、徐竟柔、曾俊軒、林樂賢、周睿弘、伍家揚、文智星*、伊高度*
前鋒：袁世傑、凱基*、何思哲、歐陽浩銘、岡村晏登*、艾欣*、翁嘉禧、奧廸加*、黃韜霖、張青雲
*外援