港超︱晉峰700萬班費目標中游　多名主將離隊投北區　總教練何信賢樂見球員有更好出路 (16:30)

晉峰即將迎來第4季港超，球隊陣容今夏大換血，外援鋒將費利浦薩及羅拔奧度分別轉戰阿聯酋聯賽及冠忠南區，卡爾特納、列卡度及栢保羅離隊，原隊長艾拔簡勞則掛靴；取而代之的是曾征戰泰國聯賽的巴西籍前鋒凱基（Caique Ribeiro），澳洲籍中堅史密夫（Bradie Smith）、日援翼鋒岡村晏登、韓籍後衛金相佑、正申請特區護照的尼泊爾裔射手艾欣（Aryan Rai），以及今日官宣加盟的尼日利亞籍中場伊高度（Ikondu Chukwuemeka Obinwa）及韓援翼衛文智星。

華將方面，晉峰僅簽入香港U23的袁世傑、林樂賢、去季效力標準流浪的呂卓芹等年輕球員，以及從青年軍提升張青雲、林浩軒、黃韜霖及麥梓軒；多名主將離隊他投，包括重返大埔的港足中場陳肇鈞，以及葉卓文、林樂勤、劉君正、黃偉國及林駿杰隨出任副總監的何國泉轉投北區。總教練何信賢稱喜見球員有更好的出路，證明球會培訓工作成功，「舊的離去便有新的進來，讓另一批年輕球員有機會，對球圈和晉峰都有幫助」。對於何國泉和多名主將過檔北區，他承認對球隊戰力有影響，但又說：「我猜他也無從選擇，組軍時間太倉促，幸好我都能短時間找到一批新球員。他因為有好的發展而離開，我很贊成並祝福他。」

主帥方面，西班牙籍教頭艾斯達維離隊，由韓籍教練河赫俊接過帥位。他在訓練中貫切韓國教練的嚴厲作風，當麾下未能完成要求，會立即罰做掌上壓；球員在射門練習時把握力欠佳，他更多次大喊「Oh my god!」揶揄。他事後解釋道：「球隊沒有健身的地方，所以會趁球員不太集中時，讓他們做掌上壓，讓他們更專注，並藉此提升上肢肌力。」

談及對香港足球的印象，河赫俊稱4年前擔任韓職水原藍翼體能教練時曾到香港做分析工作，來港前亦在網上看過港超片段；惟接掌一個月後發現球隊水平較預期低，「大概要練半年才能踢到我的理想踢法，若要成為強隊，就需要花兩年時間」。不過，他亦稱欣賞球員對訓練的熱誠，期望麾下不論勝負，都能踢出其足球風格，並以聯賽中游為目標。

何信賢則表示，河赫俊與前帥艾斯達維均主張傳控踢法，並形容對方「嚴而有愛」，「嚴厲之餘，他很關心我們的球員，跟他能好好合作，希望他能在香港繼續發展」。他又透露，對方承諾會利用在韓國球壇的脈絡，安排有潛質的球員到當地尋覓落班機會。

隊長鄭璟昊則稱，今夏有很多人問他為何選擇留隊，他答道：「因為留低幫何Sir（何信賢）。」他稱球隊人腳大變，意味球會的方針成功，「就像費利浦薩，是少有在香港落班後，能更進一步到更高水平聯賽落班的球員，讓球員看到了目標。希望今季能再培養一、兩名新血」。

晉峰去季煞科戰邀請台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」來港助威，令主場青衣運動場高掛象徵全場爆滿的紅旗。會長黃俊雄表示正與對方相討再次來港的日期，暫屬意年尾或農曆新年，「做球圈不能只專注踢波，我們就是想做旺球圈」。他又稱會方將啟動另一個3年計劃，承諾如非戰績關係導致降班，未來3季會繼續戰港超。

晉峰足球會 2023/24球季 球員名單

門將：龐焯熙、陳嘉昊、麥梓軒

後衛：曾仲楠、楊憲樂、布雷廸*、鄭璟昊、邵昀俊、黃政德、金相佑*、許澤崴、林浩軒

中場：李呈、紀思昊、徐竟柔、曾俊軒、林樂賢、周睿弘、伍家揚、文智星*、伊高度*

前鋒：袁世傑、凱基*、何思哲、歐陽浩銘、岡村晏登*、艾欣*、翁嘉禧、奧廸加*、黃韜霖、張青雲

*外援