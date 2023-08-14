英超｜新兵迪沙斯取處子入球　車路士逼和利物浦齊失分 (02:10)

主場的車路士是役有盛傳外借至皇家馬德里的阿列沙巴拿加不入大軍名單，正選門將起用新加盟的羅拔圖山齊士，而新帥普捷天奴今仗亦改用3中堅，利物浦則將加普移後至中場，前線三箭頭分別是穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯及迪奧高祖達。

雙方甫開賽便積極搶攻，「藍戰士」雖有較多攻勢，但先有威脅攻門的是利物浦，戰至11分鐘，沙拿禁區外起腳中楣。7分鐘後利物浦率先打開紀錄，路爾斯戴亞斯接應沙拿橫傳，替「紅軍」射成1：0。車路士在37分鐘由阿素迪沙斯門前接應芝維爾頭槌二傳，快腳掃入扳平，亦是這名新兵加盟以來首個入球。兩軍上半場各食一次「詐糊」，沙拿及捷維爾均曾單刀射門破網，惟經視像裁判（VAR）覆核後，皆因越位在先入球無效，半場踢成1：1。

易邊後，雙方都有具威脅的埋門，包括新任利物浦隊長的中堅華基爾雲迪積克於49分鐘禁區外起腳高出，以及車路士另一新兵前鋒尼高拉斯積遜半單刀起腳被敵軍門將艾利臣比加擋出，最終雙方1：1言和同告失分。

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