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英超｜新隊長孫興慜回防犯天條　熱刺作客2：2打和賓福特 (23:16)

進入後哈利卡尼年代的熱刺，今晚（13日）在孫興慜被委任為新隊長下，於英超開咧戰作客以2：2打和賓福特，而紐卡素今晨主場以5：1大勝阿士東維拉，為下周日凌晨作客挑戰衛冕之師曼城壯行色。

熱刺有連同青年軍在內共效力19年的哈利卡尼日前轉投拜仁慕尼黑，昨仗改由李察利臣掛帥，新「喼頓」孫興慜及古路施夫斯基分別在左、右二路側擊，為該名巴西國腳提供攻門彈藥。11分鐘，成熱刺新任副隊長的新兵占士麥迪臣，於左路開罰球予中堅基斯甸羅美路頂入，但這名第3隊長即因傷退下火線。賓福特之後反撲，鋒將麥比奧莫及尤尼韋沙接連在17和18分鐘在窄位勁射及打倒掛，卻都過不了熱門將古里莫維卡里奧的十指關。

戰至27分鐘，回防的孫興慜疑自家禁區踢跌賓福特中場馬菲亞斯贊臣，球證經視像裁判（VAR）覆核後判12碼，由麥比奧莫操刀一針見血扳平，尤尼韋沙其後在36分鐘的建功更助球隊反超前2：1。球證其後落實補時11分鐘，其間麥迪臣橫傳助攻右閘艾馬遜第一時間射成2：2，而若非麥比奧莫及之後半空門下撞射不中框，熱刺上半場準已落後。

下半場接戰，賓福特於49分鐘以進攻中場丹斯加特入替馬菲亞斯贊臣加強攻勢。59分鐘，孫興慜左路窄位射門被維卡里奧擋出。賓福特及後先後有4個調動，而熱刺也在75分鐘調入比列錫，但兩軍皆未能改寫紀錄，維持各二言和終場。

另外，上季殿軍紐卡素今晨主場強勢出擊，藉前鋒阿歷山大伊沙克梅開二度，加上兩名新兵中場辛度東拿利、翼鋒哈維班尼斯，以及後備上陣的鋒將哥林威爾遜建功，以5：1擊退一度於11分鐘憑中場穆沙戴亞比扳平的阿士東維拉。

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