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女足｜香港女足主場友賽淨負泰國5球　列卡度稱戰果非重點　讚麾下奮戰態度可嘉 (20:25)

香港女足相隔近4年再次主場出擊，今午（13日）在青衣運動場迎戰泰國隊，獲685名球迷入場支持；惟在上半場四度失守下，終以0：5吞下大敗。主帥列卡度賽後指比數並非重點，對麾下奮鬥到最後一刻感驕傲。

世界排名第78的港女足，此仗派出早前外流加拿大聯賽的吳婉琪把守最後一關，並由前鋒張煒琪、中場兼隊長陳詠詩、後衛鍾貝琪等前外流兵領銜應戰。排名較港女足高34位的泰國隊，此役約20名球迷隨隊作客下，開賽僅1分鐘便由洛芳右路罰球笠死吳婉琪，閃電打開紀錄。港女足在28分鐘有小將左閘朱素君禁區內犯天條輸12碼，由彭娜安操刀射入。客軍及後在33分鐘及補時階段，再由辛迪沙維及彭娜安建功，半場以4球遙遙領先。

港女足換邊後由傑志門將梁蔚雅入替吳婉琪，另換入陳綺馨、李頴欣加強攻力。54分鐘，張煒琪接應傳送半單刀起腳，可惜角度欠奉被對方門將沒收。79分鐘，後衛蘇鎧霖右路傳中，李穎欣力壓守衛頭槌頂斜。泰國隊在補時階段，由後備上陣的姬雲達禁區頂妙射死角埋齋，鎖定5球勝局。

儘管淨吞5蛋，港女足主帥列卡度仍對麾下表現感到驕傲，稱本仗如賽前所料陷入苦戰，「對手後場組織、傳送滲透力強。上半場開賽不久便失球，確實令己隊受挫，但換邊後我們更能控制戰局，若一些關鍵傳送能把握住，或可取得入球」。

港女足繼2019年9月後再於主場踢友賽，隊長陳詠詩對此稱「一定很開心」，「出外比賽很難聽到廣東話的支持聲，此仗聽到看台上很多人打氣，讓我們很興奮」。她又認為這仗撇除賽果，球隊較過往更敢於把防線壓前，「以往比較像是坐以待斃，在後半場禁區頂防守。這次是有史以來最用力逼搶，做到教練部署」。

港女足在下月底開幕的杭州亞運與韓國、菲律賓及緬甸隊同處E組，本月26日至下月3日將赴越南集訓備戰。列卡度承認球隊被編入艱苦的小組，因此希望藉與泰國、越南等水平與對手相近的球隊交手，提升麾下的體能水平，以應付連場硬仗。

此外，日前因落選大軍引起選人風波的外流泰國港將韋婉婷，今午亦現身青衣支持港女足，賽後更獲其春武里隊友、泰國女足代表班約蘇克贈送球衣。

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