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德超盃｜卡尼「地標」拜仁吞萊比錫3蛋　杜曹向對方道歉　稱對麾下不濟茫無頭緒 (19:13)

過去3屆德國超級盃冠軍拜仁慕尼黑，今晨（13日）在主場雖有新兵前鋒哈利卡尼後備上陣「地標」，卻被RB萊比錫鋒將丹尼爾奧莫大演帽子戲法以0：3慘敗。拜仁主帥杜曹賽後向爭取首個錦標落空的卡尼道歉，並對麾下一無是處的表現茫無頭緒，或對周六凌晨德甲開鑼戰作客雲達不來梅造成不利影響。

哈利卡尼賽前數小時落實由熱刺轉會拜仁慕尼黑，並即入選迎戰RB萊比錫的大軍，不少拜仁球迷賽前排隊購買該名30歲英格蘭國家隊隊長的9號新戰衣，惟球隊上半場被敵鋒丹尼爾奧莫先後在3和44分鐘梅開二度而落後。拜仁教練杜曹下半場以翼鋒京士利高文、守將馬斯拉奧及新兵金玟哉，入替中場干拉特賴馬、後衛班捷文柏華特及馬菲斯迪歷特，至63分鐘更調入卡尼再加強攻力，卻在4分鐘後因隊友禁區內犯手球被判12碼，再由奧莫操刀射入，亦令這名25歲西班牙國腳成為近4年來，首個對拜仁能「戴帽」的球員。拜仁最終吞下3蛋，亦未能連續兩屆打敗萊比錫，並令後者首度封王。

卡尼過去曾共三度協助熱刺打入歐聯和英格蘭聯賽盃決賽，又帶領英格蘭隊在2021年舉行的歐洲國家盃坐亞望冠，卻均功虧一簣，此役賽前雖稱「盼自己的職業賽生涯有進步」，卻在這仗只觸球3次下，再被淋下一盆冷水，繼續生涯無冠落袋，是以杜曹說：「我為卡尼感到抱歉。他或想拜仁過去4周沒訓練過。球員的表現得戰戰競競，這是無法解釋的。上季就已出現這情况，顯然我們這仗又完全崩潰了。」

迪歷特也指出：「拜仁由開賽第1分鐘開始便沒有進入比賽狀態，這讓萊比錫入球機會多的是。我們曾在熱身賽碰利物浦和摩納哥時有良好表現，但這次處處不足。現在可做的是上下團結一起努力。」拜仁將在周六凌晨德甲開鑼戰獨腳戲作客雲達不來梅，後者今晨在德國盃首圈爆冷作客以2：3受挫科隆域陀尼亞，而另一德甲球隊波琴則在和波後，以互射12碼負比勒費爾德出局。此外，多蒙特、利華古遜及史特加俱順利以大捷過關。

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