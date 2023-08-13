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英超｜維迪訪港大談波經　直言馬古尼「是時候離開」　看好般費接任隊長 (16:20)

「賽馬會青少年足球精英匯」今（13日）結束，曼聯名宿尼曼查維迪伙拍曼聯U16球員及港足小將，出席於沙田馬場波地的社區服務活動，指導一班小學生踢波期間更落場獻技一番。維迪在活動後亦十分親民，簽名合照來者不拒，又接受本地傳媒圍訪時大談「波經」，談及他對曼聯展望及對個別球員作點評，除了看好舊會有力今季爭標外，又不諱言現擔任他當年同一位置的中堅哈利馬古尼，在不受重用兼失去隊長職務下，「是時候離開球會」。

原定於嶺南大學舉行的社區服務活動，因天雨關係改至室內的沙田馬場波地進行，縱使天文台一度懸掛黃雨，仍吸引約100名小學生及其家長到場，維迪與一眾曼聯U16球員及港足小將擔任教練，指導小學生踢足球，維迪亦有親自落場與小朋友交流。儘管這名41歲曼聯名宿退役多年，但仍吸引不少小朋友和家長找他簽名及合照，他亦「有求必應」表現親民。第2次訪港的維迪表示，除了香港的天氣太潮濕外，食物和地方都十分美好。

曼聯今夏褫奪中堅哈利馬古尼隊長一職，並改由葡萄牙籍中場般奴費南迪斯，過去曾任曼聯隊長的維迪認為，馬古尼是時候離隊，並相信般費可勝任此職，「馬古尼是個專業的球員，他嘗試把最好帶給球會，但到了這個困難的時刻，我認為他是時候離開球會。而接任的般費明確知道身為隊長應要做甚麼，加上他有強烈的爭勝心，相信他能勝任此職」。而曼聯早前已接受韋斯咸對馬古尼開出的3000萬鎊（約2.9億港元）報價。

維迪同時稱讚去夏上任的領隊坦夏格，認為他正帶領球會進步，「坦夏格為球會帶來爭勝心，增加了球員的士氣，同時令球隊更團結。另外我們亦見到球員在他麾下進步不少，這是一個好領隊需要做到的。曼城這幾年成績確實不錯，但我相信曼聯與他們的實力愈來愈接近，相信今季可衝冠」。而他又不忘稱讚去夏加盟的阿根廷國腳中堅利辛度馬天尼斯，是曼聯上季表現最好的球員之一。

此外，曼聯今夏分別已簽入美臣蒙特、奧拿拿及賀隆特，維迪稱3人都是好球員，但認為奧拿拿很難取代迪基亞的地位，「迪基亞在曼聯期間的表現很好，奧拿拿需要十分努力才能證明自己能完全取代對方，但坦夏格和奧拿拿曾在阿積士合作，相信二人合作不是問題」。

維迪曾於2008至14年效力「紅魔」，8年間一共上陣300場，貢獻21個入球及4次助攻，並協助球隊贏得5次英超及1座歐聯冠軍。這名塞爾維亞籍中堅於2010年出任曼聯隊長數載，亦兩次入選國際足協（FIFA）年度最佳11人。

退役前夕曾效力意甲勁旅國際米蘭1年半的維迪，又透露此後於意大利生活了6年，近兩年搬回家鄉塞爾維亞，並有意在日後轉執教鞭或管理工作，尚在尋找合適崗位，「現在球圈做任何工作，你都要有全面的知識，希望未來能在球圈找到合適崗位，為足球發展出一分力」。已完成教練課程的他，現於歐洲足協（UEFA）修讀碩士學位。

另外，曼聯將於周二凌晨展開新季首擊，在主場迎戰狼隊，維迪認為新球季的首場比賽將十分困難，他不期待曼聯踢出華麗的足球，「最重要是全取3分」。

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