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港超︱均業北區初戰港超預算700萬　目標穩紮中游 (18:16)

北區足球會新球季將以「均業北區」首戰港超，今早（13日）在區內的鳳溪第一小學公開操練及拜神儀式。球會主席朱浩賢透露，本季班費約700萬元，將以穩紮中游為目標。球隊副總監何國泉則稱，從舊會晉峰羅致8名球員純屬巧合，稱球員與未與原會談妥新合約下，洽談轉會屬平常事。

北區去季在港甲排第3，並在上月確定升超。球隊除了簽入分別擔任隊長及副隊長的何振廷、林樂勤等多名具港超經驗球員外，亦分別簽入5名巴西外援柏度、伊泰路、肯迪、馬圖斯及韋法頓，年齡介乎20至24歲。同為副隊長的蘇啟浚，則與助教鮑家耀及19歲門將張桂華隨隊升超。

北區新季由晉峰前球員兼門將教練何國泉擔任副總監負責組軍下，從晉峰羅致8名球員，包括港足U22代表葉卓文、劉君正等。他稱招攬多名舊部純屬巧合，稱仍與舊東家總教練何信賢關係友好，「外界的看法無可避免，情况是在我接手組軍時，球員們仍未與球會談妥新合約。職業足球就是這樣，你沒合約，我便洽談」。

更為巧合的是，北區下周六的港超首戰即作客對陣晉峰。何國泉坦言舊東家人腳及教練已變動不少，未敢說非常了解對手，「但剛好對返晉峰，讓球迷有些談論話題」。

至於去季擔任傑志助教的梁志榮，相隔4季再擔正主教練。過去曾帶領夢想駿其及夢想FC征戰港超的他表示，這次重執教鞭全因對北區的歸屬感，「自小在北區長大，執教生涯也是從這裡開始。何Sir（何國泉）又好有誠意，每日都打電話問我意願如何，機會不等人，可能沒下次，所以與家人相談後決定試試」。

梁志榮又說，球隊已完成組軍，開操6星期進展理想。他稱希望麾下踢出控球在腳、敢於進攻的風格，但還需因應對手實力而調整，「當然想排中游，讓外界不要以為北區是升班馬就好欺負，不要出現大比數落敗」。

29歲的翼衛蘇啟浚，自2014年起為北區效力，經歷甲乙丙組的9季洗禮，今季終圓夢征戰港超，他對此說：「從丙組到頂級聯賽，很慶幸能見證這歷史。年紀已不少，這次的挑戰定會有一點負擔，但球會對我很好，能支撐生活之餘，亦能一圓職業足球夢。」至於從傑志來投的何振廷則表示，雖肩負隊長崗位，但不會因此構成負擔，並視這次轉會為新開始，「這幾年曾踢過大球會，又試過重傷。新球季所有事情重頭計算，希望把這些一一忘掉」。

均業北區本季以北區運動場為主場，首場主場賽事為10月28日迎戰冠忠南區。會方表示場地現提升配套設施，以符合港超要求。

均業北區 2023/24球季 球員名單

門將：1.林駿杰、16.張桂華、19.湯振雄

後衛：2.張俊軒、3.柏度*、4.韋法頓*、6.葉卓文、21.蘇啟浚（副隊長）、33.蕭世充、77.何浚皓

中場：8.伊泰路*、9.羅港威、10.羅曉聰、11.肯迪*、14.何振廷（隊長）、17.周家樂、18.戴子軒、20.陳曜燃、22.劉君正、27.林樂勤（副隊長）、29.尤朗、73.黃偉國、75.李昀洛、94.韋健豪、99.陳浩嘉

前鋒：7.馬圖斯*、13.朱偉鈞、47.王力威

*外援

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