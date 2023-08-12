女足世界盃｜英格蘭反勝哥倫比亞　連續三屆躋身4強　澳洲互射12碼淘汰法國寫隊史 (20:49)

應屆歐洲國家盃冠軍的爭標熱門英格蘭隊，是役有首席射手羅倫占士因上仗腳踩對手領紅須停賽，並於44分鐘先失守，被哥倫比亞隊憑效力馬德里體育會的中場莉絲山度士一記乖巧笠射先開紀錄。如夢初醒的英軍隨即反撲，極速於完半場前補時階段由前鋒羅倫希寶，藉對手門將接球「牛油手」於門前輕鬆「執雞」扳平。

換邊後英格蘭女足加強攻勢，並於63分鐘由另一前鋒阿歷絲雅羅素於禁區內接應傳送輕鬆射入奠勝球，終助「三獅」以2：1反勝哥倫比亞隊，連續三屆殺入4強。

至於隊史第4次躋身8強的澳洲隊，在主場與法國隊力戰90分鐘踢成0：0後，加時30分鐘續互無紀錄，最終「袋鼠兵」在互射12碼射至「即時死亡」階段贏7：6闖4強，刷新隊史最佳成績，將與英格蘭隊爭入決賽。

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