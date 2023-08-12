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英超｜尼基迪亞沙卡各建一功　阿仙奴主場2：1挫森林旗開得勝 (22:01)

上屆英超亞軍阿仙奴今（12日）迎來新季首擊，憑鋒將尼基迪亞及布卡約沙卡各建一功，在主場以2：1擊敗末段追近比數的諾定咸森林旗開得勝。

今仗原定香港時間晚上7時半開賽，惟因阿仙奴主場的電子入閘系統出現問題，一度暫停球迷入場致賽事最終延遲半小時舉行。

阿仙奴是役與上仗社區盾擊敗曼城僅有一個變動，將夏維斯由中鋒位置移後至中場，改由尼基迪亞掛帥，以及改踢三中堅陣式，收起因微傷避戰的加比爾馬加希斯。

甫開賽便主導形勢的阿仙奴，於26分鐘打破缺口，由翼鋒加比爾馬天尼利於左路底線突破入禁區，再不經意地後腳妙傳予尼基迪亞，後者隨即近門射破倒戈的客軍門將馬特端納十指關。得勢不撓人的「兵工廠」再於32分鐘由翼鋒布卡約沙卡右路遠射得手拉開比數。

阿仙奴下半場攻勢放緩，並有後衛祖利安添巴於50分鐘因傷退下火線，換入日本國腳富安健洋。戰至82分鐘，諾定咸森林把握僅有的反擊機會，由後備上陣的前鋒艾禾尼爾接應左路傳中近門射入扳回一城。不過，阿仙奴最終保住勝局，以2：1取得開門紅。

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