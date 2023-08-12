女足｜港女足備戰友賽泰國　列卡度冀藉機提升麾下狀態默契迎亞運 (20:30)

港女足對上一次在港主場友賽，已是2019年3月迎戰中華台北隊憑陳詠詩的入球，與對手打和1：1。而港女足是次友賽陣容與杭州亞運大軍相約，主教練列卡度希望麾下能透過友賽調整狀態，「我們練了大約10日，球員狀態還未在最好狀態，很開心有這次友賽機會，泰國隊是一支速度很快的球隊，加上不錯的防守，對我們來說絕對是挑戰，希望球員可透過這仗調整狀態，並增強彼此的了解」。

應屆香港足球小姐的張煒琪則認為球員配合上有進步，並期待能讓球迷看到煥然一新的港女足，「我們整體上準備得不錯，配合開始有默契，而相隔4年再於主場出戰，我很期待可以和新加入的師妹作戰，並為球迷帶來全新的港隊」。

至於港女足明日對手泰國隊，則曾在2015及2019年打入女足世界盃決賽周，陣中隊長班約蘇克與未入選大軍的港將韋婉婷同效力春武里，班約蘇克稱讚對方技術不錯，除語言不同外，已融入當地聯賽。對於韋婉婷是次落選，班約蘇克則稱相信每個教練都會選擇最好的球員。

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