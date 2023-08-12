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英超｜曼城揭幕戰3：0輕取般尼　夏蘭特洛迪居功　迪布尼傷出添憂 (05:02)

英超今晨（12日）展開新球季，力爭四連霸的曼城於揭幕戰憑射手艾寧夏蘭特梅開二度及洛迪卡斯簡迪傳射居功，作客以3：0輕取有高柏尼倒戈領軍的「升班馬」般尼。

曼城是役與早前社區盾不敵阿仙奴一戰有5個正選變動，其中比利時國腳奇雲迪布尼傷癒後首擔正，與洛迪卡斯簡迪在中場支援前鋒艾寧夏蘭特及祖利安艾華利斯，而新加盟的克羅地亞國腳中堅加華度爾則先列後備。

開賽僅4分鐘，上屆初戰英超即膺神射手的夏蘭特延續強勢，把握敵軍守將甩位，在禁區內接應洛迪的頭槌二傳，輕鬆近門射入先開紀錄。惟戰至24分鐘，曼城有迪布尼肌肉傷患退下火線，由今夏由車路士來投的高華錫入替。其後主隊一度積極壓上尋機，但反而於36分鐘被夏蘭特再於禁區內接應艾華利斯的傳送，快腳施射擦眉底入網，個人梅開二度，領「藍月」以兩球優勢領先半場。

換邊後，般尼接連調動續未能威脅對手之餘，更被曼城於75分鐘藉一次罰球攻勢於禁區內混戰，由洛迪近門射入，領先至3：0。及後曼城主帥哥迪奧拿換入加華度爾上演「地標」戰，在社區盾建功的小將高爾彭馬亦獲機會亮相。最終雙方未添紀錄，且主隊更有翼鋒沙路利於補時階段因粗野攔截基爾獲加，經視像裁判（VAR）覆核後領紅牌被逐，最終曼城以3球淨勝最後10人應戰的般尼，為四連霸之路先打強心針。

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