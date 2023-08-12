英超｜曼城揭幕戰3：0輕取般尼　夏蘭特洛迪居功　迪布尼傷出添憂 (05:02)

曼城是役與早前社區盾不敵阿仙奴一戰有5個正選變動，其中比利時國腳奇雲迪布尼傷癒後首擔正，與洛迪卡斯簡迪在中場支援前鋒艾寧夏蘭特及祖利安艾華利斯，而新加盟的克羅地亞國腳中堅加華度爾則先列後備。

開賽僅4分鐘，上屆初戰英超即膺神射手的夏蘭特延續強勢，把握敵軍守將甩位，在禁區內接應洛迪的頭槌二傳，輕鬆近門射入先開紀錄。惟戰至24分鐘，曼城有迪布尼肌肉傷患退下火線，由今夏由車路士來投的高華錫入替。其後主隊一度積極壓上尋機，但反而於36分鐘被夏蘭特再於禁區內接應艾華利斯的傳送，快腳施射擦眉底入網，個人梅開二度，領「藍月」以兩球優勢領先半場。

換邊後，般尼接連調動續未能威脅對手之餘，更被曼城於75分鐘藉一次罰球攻勢於禁區內混戰，由洛迪近門射入，領先至3：0。及後曼城主帥哥迪奧拿換入加華度爾上演「地標」戰，在社區盾建功的小將高爾彭馬亦獲機會亮相。最終雙方未添紀錄，且主隊更有翼鋒沙路利於補時階段因粗野攔截基爾獲加，經視像裁判（VAR）覆核後領紅牌被逐，最終曼城以3球淨勝最後10人應戰的般尼，為四連霸之路先打強心針。

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