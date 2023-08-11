英超｜利物浦願斥破紀錄1.1億鎊收購　卡些度突拒加盟　稱只會加盟車路士　 (23:02)

卡些度尋求轉會，日前決定罷操，令白禮頓失去耐性，昨決定要在24小時內將他出售，並表明價高者得。最終利物浦以1.1億鎊轉會費，贏得這場「拍賣戰」，領隊高普亦向傳媒透露已就轉會費達成協議，據報原定在今午進行體測。

然而，據報車路士及後私下接觸球員，表示會以更好的條件羅致這名厄瓜多爾防守中場，最終令卡些度回心轉意，公開表明只會加盟車路士，原定於利物浦舉行的體測亦因此取消。

另外，將於明晨出戰的曼城據報第三度提升報價，以1億歐元（約8.6億港元）向韋斯咸求購巴西中場盧卡斯柏基達。而韋斯咸明日的對手般尼茅夫今晨落實簽入兩名球員，包括以2500萬鎊（約2.4億港元）從布里斯托城簽入中場阿歷士史葛（Alex Scott），以及以700萬鎊從諾域治簽入右閘麥斯艾朗斯（Max Aarons）。

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