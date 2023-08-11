明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜利物浦願斥破紀錄1.1億鎊收購　卡些度突拒加盟　稱只會加盟車路士　 (23:02)

利物浦今晨（11日）與白禮頓就厄瓜多爾防守中場摩西斯卡些度轉會費達成協議，「紅軍」願意以1.1億鎊（約10.9億港元），以破英超轉會費紀錄收購這名21歲中場，惟卡些度公開表明只會加盟車路士。

卡些度尋求轉會，日前決定罷操，令白禮頓失去耐性，昨決定要在24小時內將他出售，並表明價高者得。最終利物浦以1.1億鎊轉會費，贏得這場「拍賣戰」，領隊高普亦向傳媒透露已就轉會費達成協議，據報原定在今午進行體測。

然而，據報車路士及後私下接觸球員，表示會以更好的條件羅致這名厄瓜多爾防守中場，最終令卡些度回心轉意，公開表明只會加盟車路士，原定於利物浦舉行的體測亦因此取消。

另外，將於明晨出戰的曼城據報第三度提升報價，以1億歐元（約8.6億港元）向韋斯咸求購巴西中場盧卡斯柏基達。而韋斯咸明日的對手般尼茅夫今晨落實簽入兩名球員，包括以2500萬鎊（約2.4億港元）從布里斯托城簽入中場阿歷士史葛（Alex Scott），以及以700萬鎊從諾域治簽入右閘麥斯艾朗斯（Max Aarons）。

其他報道：女足世界盃｜日本反高潮1：2負瑞典　西班牙加時絕殺荷蘭首闖4強

其他報道：港超｜傑志開鑼戰迎大埔　朱志光稱需小心應戰　李志堅笑言踢法消極勿見怪

其他報道：港超｜VAR未及首兩周實施　部分場次未設置　譚秋朗：整體上公平

相關字詞﹕體育 英超 利物浦 白禮頓 車路士 摩西斯卡斯度 編輯推介

上 / 下一篇新聞