女足世界盃｜日本反高潮1：2負瑞典　西班牙加時絕殺荷蘭首闖4強 (19:55)

2011年女足世界盃冠軍日本隊，此役賽前3場分組賽不失球下全勝，16強亦以3：1淘汰在1995年封后的另一北歐球隊挪威，卻在面對瑞典時取得11射3中，遜於對方的15次攻門6次中框，並被瑞典中堅莉絲蒂特先在32分鐘取得今屆比賽第4個入球，隊友中場安祖達爾於51分鐘射入12碼。「大和撫子」需至87分鐘才憑中場林穗之香破蛋，終以1：2告負，令瑞典得以第4次躋身4強。

在分組賽曾吞日本4蛋的西班牙隊，卻藉前鋒嘉丹蒂在81分鐘射入極刑領前，但於補時1分鐘被荷蘭隊守將雲達格拉芝扳平，使兩軍需加時作賽。及至111分鐘，「鬥牛軍」憑後備上陣才11分鐘的19歲翼鋒柏拉露奴攻入奠勝球，終令「橙軍」以1：2飲恨。

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