港超｜VAR未及首兩周實施　部分場次未設置　譚秋朗：整體上公平 (17:13)

2023／24球季將於本月19日展開，揭幕戰將由上屆「三冠王」傑志在旺角大球場對上大埔。港超聯則將於明年5月26日煞科，當中「藍鳥」將主場迎戰上屆亞軍理文，雙方或再上演「終極之戰」。至於兩軍首循環將於下月16日對撼，為求吸引更多球迷入場，港超聯賽會召集人陳文俊表示，會爭取將這場賽事移至香港大球場上演。

新一季港超賽事將引入VAR，惟足總CEO譚秋朗表示因未能在開賽前30日獲FIFA發出批文，因此首兩周港超聯賽事將不會有VAR。下月2日冠忠南區主場迎戰港會的賽事將是首場引入VAR的港超賽事。譚秋朗另稱因賽程重疊，不會每一場港超賽事都有VAR，「平均每一隊都會有7場主場賽事有VAR，可能有一些會6或8場」，但他強調每隊有VAR的賽事百分比相約，情况「整體上達至公平」。被問到球會是否知道VAR會延遲推行及未能全面推行，譚秋朗稱要和裁判部溝通。大埔主教練李志堅表示不知道這個決定，並提出質疑，「會不會延遲比賽？一個聯賽所有東西一致是基本」。

今季港超在開鑼前8日才對外公布賽程，譚秋朗承認在多方面因素下，編排賽程遇上困難，「足總同事在1、2個月前已開始編排，但兩名競賽部資深職員在6月底先後離職，加上北區7月才落實參賽，有關工作在兩人離任前未能完成」。惟他強調足總職員人手現已接近「齊班」，並指出今年頭半年的職員流失率僅12%，比他入職時低，「沒有外界所說的誇張」。他又透露，足總董事會昨確認甲乙丙組的隊數，會着手編排有關賽事賽程。至於高級組銀牌、菁英盃及足總盃，他稱已完成賽事編排，將稍後公布。

近日有網媒披露，足總上月中提交予各隊的首5輪賽程中，出現有球隊需「一日兩賽」的錯誤；譚秋朗今日接受傳媒訪問時，稱不評論有關事件，「不知那份文件（初版賽程）為何會被公開，要尊重負責該工作的同事。你們（記者）都是聰明人，應可分辨事實和是非」。有指現時的賽程由港超聯賽會負責編排，譚秋朗則說：「一開始由我們提交完整的初版，後來各隊都表示希望把晚上的場次減少以節省成本，最終合作完成現有版本。」

至於本季升班馬北區，則落實以均業北區參賽，開鑼日先作客青衣運動場出戰晉峰，首場主場賽事則會在10月28日舉行，在北區運動場迎戰冠忠南區。另外，南區10月3日對晉峰，標準流浪明年2至3月對冠忠南區、傑志及東方，以及香港U23對冠忠南區的賽事將移師旺角大球場上演。

新季港超首輪賽程

8月19日（六）

16：00 傑志vs.大埔 旺角大球場

18：30 晉峰vs.均業北區 青衣運動場

8月20日（日）

16：00 東方vs.香港U23 旺角大球場

16：00 深水埗vs.冠忠南區 深水埗運動場

18：30 標準流浪vs.理文 青衣運動場

註：港會首輪輪空