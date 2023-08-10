英超前瞻︱曼城爭四連霸堪憂　「三冠王」後恐鬥心減退　賽程更密百上加斤（文：蘇柏高） (23:42)

般尼vs.曼城 now611/621台 周六凌晨（周五深夜）03：00直播

曼城去季不僅初膺三冠王，更重要是一償歐聯登頂的夙願，惟隨之而來的疑竇乃會否頓失目標陷入迷惘，或如去年利物浦挑戰四冠後身心透支爆廠？第一問相對好辦，畢竟哥迪奧拿執教巴塞隆拿時早有相關經驗，而且他向來要求高，近乎職權欺凌的不留情面公開批評麾下也常見。何况倘真要尋目標，榮登英格蘭頂級聯賽百多年歷史上，首支連贏四屆的王者，就屬不俗的鞭策動力——雖則講出來好像遠不及前有古人的三冠王英武。

至於第二問的確比較難搞，除了靠曼城內部的體能、醫療、心理等團隊加把勁，便沒有什麼掌握自己手中，連夏蘭特趁冬季世界盃儲氣的機會亦可一不可再。好巧不巧，明夏的歐洲國家盃迫使球季盡早收爐，英超歇冬期同時回歸，藍月尚要應付歐超盃及揮兵沙特阿拉伯（又係沙特！）的世冠盃，還有本土賽補時新制大約令比賽場數逢十進一，真箇雪上加加加霜，衛冕前景視乎幸運女神眷顧曼城抑或爭標對手。難怪哥帥心感不妙，這兩天突然傳出積極斟介韋斯咸的巴西世盃腳柏基達。

柏基達是用來取代加盟巴塞的隊長根度簡或投奔沙特的馬列斯嗎？肯定不是，倒似為年紀三十有二、傷患纏身的迪布尼預備替身，短線長線皆然。事實上，根度簡（其實讀作觀度環）乃非常獨特的存在，就算極速找來高華錫填補空缺，就算該名外圍傳控專家開始嘗試豐富踢法，也無法企及前隊長親身攻進危險地帶的侵略效率。反觀馬列斯的右翼大不乏人，既有通天老倌貝拿度施華及菲爾科頓，哥帥昨天亦提到獲鎚仔幫垂青的高爾彭馬，出口術表明多給機會盡力留人。

彭馬與科頓俱屬曼城青訓佳品，而藍月自家近年不斷出產良才，省回不少引援開支，但核心位置仍得向外求，例如中堅。Gvardiol替Guardiola效力，簡直絕配，亦能大概猜到譯音若何。哥帥透露Gvardiol隨時候命，接下來便是怎運用此克國新星。表面上曼城中路守將已見人滿之患，可是拿樸迪、獲加等均可能離隊，未雨綢繆合理；况且去季曾經讓四人防線全屬大杉，把史東斯推上防中甚至八號工兵位更帶來無限想像。

正是哥帥的戰術百搭、眾將的司職百搭，使曼城的精兵制發揮最大功效，默契優勢更令今仗冇得輸。般尼剛再添中場好手，從錫菲聯挖來挪威國腳辛達貝治並趕及註冊，但高柏尼治下的紅酒軍團強調畀波走位整體組織地面戰，去年英冠出閘失蹄反映愈多新兵愈需時磨合，三月的足總盃則吞下藍月六蛋，此役搶分的希望也就不言而喻了。

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