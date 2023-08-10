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港超︱東方獲加密貨幣基金會7位數贊助　副主席：證明方向正確會有回報 (19:20)

港超球隊東方今午（10日）宣布與加密貨幣的基金會XDAG簽訂贊助協議，將成為這支老牌球會新一季球衣胸口贊助商，贊助金額高達7位數港元。東方體育會副主席游永強表示，今次合作為香港球圈帶來正面訊息，「證明如果球會方向正確，是會得到認同和有回報」。

東方今午舉行記者會，主席鄭啟明及副主席游永強即場與XDAG基金會簽訂贊助協議，展示新球衣胸口印有XDAG標識，球隊社交網也獲對方贊助發布，東方亦成香港首個體育團體獲加密資產行業贊助。

XDAG基金會代表陳友春透露，去年中已跟球會商討，暫定合作一季，下季會否繼續贊助將看往後發展。他稱今次贊助不是在乎推銷產品或賺錢，而是看中東方是本地歷史悠久的球會，「從推廣角度，（東方）對香港青年和體育界都有一定影響力」，盼藉此讓更多港人了解區塊鏈的技術和未來發展。他認為，東方球隊和梯隊建設都非常好，上季成績也不錯，曾出產過自家青訓（茹子楠）轉會中超，引證香港球隊對中國足球發展也影響大，期望東方球員未來在內地有更多交流。

游永強稱，今次獲7位數贊助為香港球圈帶來很正面訊息，「大家之前都擔心體育是不賺錢、經營辛苦，一直要班主出資。今次證明如果球會方向正確，是會得到認同和有回報」。他透露贊助佔班費逾一成，不會得到大贊助就提高新季成績要求，會考慮如何資源分配，包括東方足球和籃球部會資源共享，「增加球隊陣容都會考慮，不過贊助商要求投放更多資源在青訓，協助香港足球發展」。主教練盧比度提及，在借將前鋒洛迪古斯因傷要長唞下，正努力簽入新外援射手，期望開季首2、3場時可成事。

至於香港東方籃球隊計劃於白石興建訓練基地，游永強今透露只待港府解決環境因素等技術問題，預計在未來一、兩個月後將再有進展，預計收地後半年至8個月內落成設施。他補充，雖用地主要給籃球隊建室內練習場，但周邊也規劃了5人足球場可用於青訓，同時也有健身室等設施可供足球隊共用。

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