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羽毛球︱香港公開賽相隔3年下月再戰　港隊強陣主場爭勝　李卓耀放眼奧運爭金 (20:08)

闊別3年的香港公開羽毛球錦標賽，將於下月12至17日假紅磡香港體育館上演，港隊今（10日）在尖沙咀出席記者會，男單教練黃綜翰首次公開見傳媒，並談及伍家朗及李卓耀爭奪巴黎奧運入場券的機會。至於李卓耀期望於主場衛冕，有助衝擊奧運，「我的野心比較大，目標較誇張，不只是獎牌而是金牌」。

香港公開賽自2019年後再度上演，賽事屬世界羽聯巡迴賽超級500其中一站之餘，也是巴黎奧運計分賽事之一，吸引26個國家地區共276名球手參賽，總獎金42萬美元（約330萬港元）。港隊精銳盡出，將派出13名球員在主場出擊，並由男單伍家朗、衛冕的李卓耀、混雙拍檔鄧俊文／謝影雪等領銜主場出擊，丹麥籍世界一哥安賽龍、「寶島球后」戴資穎等國際好手，亦會來港獻技。

港隊前男單教練黃達明早前轉投李梓嘉陣營，同樣來自大馬的黃綜翰上月接掌帥印，今隨港隊會見傳媒。他透露約20年前曾到體院參加青年賽，對羽毛球館的設施並不陌生，又指早已認識港隊成員，認為港將具一定實力，「他們的條件都在國際水平，我來這裏就想提升他們的成績，還有梯隊都有一定能力，進步空間很大」。

對於黃綜翰而言，當務之急是幫助伍家朗及李卓耀準備杭州亞運，以及爭取巴黎奧運資格。伍家朗與李卓耀現時在奧運排名分別位列第12及15位，黃綜翰稱兩人均有機會以頭16名取得資格，「他們的排名處於邊緣位置，希望接下幾個750及1000分賽事可入8強」。他又稱與兩名港將磨合不俗，期盼在香港公開賽能爭取佳績，提升彼此之間的信任。

李卓耀在2019年香港公開賽封王，他直言將盡全力爭取衛冕，「我希望贏冠軍，增添奧運積分」。失落東京奧運的他，毫不掩飾自己的野心，「羽毛球港隊在奧運沒拿過獎牌，我的野心比較大，不只想拿獎牌，而是要贏奧運金牌。現在大家都覺得安賽龍最勁，但他也有輸的一刻，我夠膽想贏，不是贏獎牌這麼簡單，一贏就要贏金牌」。

奧運積分周期展開3個月，李卓耀與伍家朗早前在11周內出戰9項賽事，前者直體能消耗極大，但他又指黃綜翰曾領軍參加3項比賽有助磨合，「我們100%來真的，他會更了解我們優缺點，知道場上該怎提點」。

當中曾於2016年贏得男單冠軍的伍家朗，表示近4年沒有在主場出戰國際賽，故非常期待是次賽事，「這次比賽有助備戰杭州亞運，我們有主場優勢，不用舟車勞頓，可以逸待勞。相信球迷餓波已久，希望大家幫我們打氣的熱烈程度，會更勝幾年之前」。他續指現時男單世界排名頭30的球手實力相近，誰勝誰負要看臨場發揮，故未有為自己設特定目標。

在出戰香港公開賽及杭州亞運前，伍家朗與李卓耀將聯同混雙的鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔、女雙的楊雅婷／楊霈霖、呂樂樂／吳詠瑢，下周四啟程到丹麥參加世界賽，9月頭再到中國鄭州出戰世巡賽超級1000系列賽。

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