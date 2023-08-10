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港超︱流浪新季拜神備戰亞冠外　將帥盼做好防守靜待反擊爭勝 (15:53)

上季港超季軍標準流浪將於下周二主場出戰亞冠外圍賽，球隊今早（10日）舉行新季拜神儀式。總教練王家中及隊長林嘉緯均稱，球隊若做好防守，靜待機會打反擊，是有機會獲勝晉級。

流浪今早於九龍灣公園球場舉行拜神儀式，並身穿將出戰亞冠外的新主場球衣拍攝團體大合照，新季24人名單有5名新兵，包括港足後衛李毅凱、韓籍中堅馬相訓、黑山籍前鋒卡丹奴域、日籍中場岡本玲仁及小將趙正宇，還有年輕門將陳冠燊外借歸隊，上季效力香港U23的黎培基正試腳跟操。

流浪昨正式落實將於下周二晚上7時30分在旺角大球場出戰亞冠外，面對越南球隊海防FC，門票明起開售，票價100元、特惠票40元，可到足總何文田總部或指定球衣專門店購買。新任總教練王家中亦透露亞冠外比賽名單的6名外援，料起用日籍鋒將神田夢實、3名韓籍守將馬相訓、金旻奎及朴鍾範，卡丹奴域及加納籍前鋒伊巴謙，意味兩名日籍球員林遼太及岡本玲仁將無緣出賽。王家中認為，越南球員速度快，但雙方實力差不遠，「只要球隊先做好防守、多練罰球攻守，善用前場速度打反擊，是有機會贏波」。會長莫耀強也稱，「我們玩咁多年足球都是求開心兩字，我覺得這場贏的機會都大，因為贏到都唔會覺得驚喜」。他笑稱參加亞冠外開支不大，一來有亞洲足協資助，加上主場門票收入，是有機會收支「平手」，並目標在補充人腳後，在港超可保持前3名。總監李輝立則提醒麾下勿被贏波獎金冲昏頭腦，免重蹈上季足總盃決賽1：7慘負傑志的覆轍。

兩名老大哥林嘉緯及盧均宜，多年前曾代表傑志於兩屆亞冠外對越南另一勁旅河內FC，其中前者於2017年一屆更在加時絕殺奠勝。嘉緯稱東南亞球隊作客實力會打折扣，但同時流浪隊友亦缺乏亞洲賽經驗，因此要先執行好防守紀律，否則難以晉級，「要提醒隊友唔好心雄搶攻，要有耐性把握機會」。均宜亦稱主場出擊有一定勝算，若防守聯繫好對方亦不易攻破。

至於亦在傑志出戰過亞冠外兼有入球的李毅凱稱，上半年缺乏比賽但有訓練，即使目前狀態未足亦都有7、8成，也稱做好防守就有機會贏，「流浪是亞洲賽新丁，對手亦較強，希望靠主場優勢取勝」。他透露在流浪將主要出任3後衛陣式的左中堅，與多名韓籍守將鎮守防線，又稱不會「一場限定」，料至少留流浪半季和留港多陪家人，協助流浪在港超有「爭標潛力」，「之前踢傑志等大球會有很多好球員，現在踢流浪真的好有挑戰性，但我們都想每場比賽贏和踢出競爭力」。

標準流浪2023/24年球員名單

門將：1盧兆崎、11梁興傑、13陳冠燊

後衛：2馬相訓*、4金旻奎、5林遼太、6朴鍾範、12盧均宜、17龍梓軒、19姚浩明、23謝偉俊、27李毅凱*、33法蘭度、55基藍馬

中場：10林嘉緯、14岡本玲仁*、16林衍廷、18楊迪麟、22陳耀祖、88趙正宇*

前鋒：7劉智樂、9卡丹奴域*、21伊巴謙、44神田夢實

*新加盟

其他報道：英超前瞻︱曼城成眾矢之的 利物浦無歐聯負擔勢重當頭號大敵（文：蘇柏高）

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