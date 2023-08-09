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英超前瞻︱曼城成眾矢之的　利物浦無歐聯負擔勢重當頭號大敵（文：蘇柏高） (23:29)

明明在寫英超前瞻，但思維總自動跳往沙特阿拉伯的體育洗白。怎樣好好處理中東油王的無限金錢爆買，忽然成為今夏英倫列強的組軍關鍵，除了視之為清洗冗員的逃生門，同時要避免主將遭挖角。從一眾前列分子的角度，初步看來大致利多於弊，整體上實力俱見提升，即使欲把盟主曼城拉下神壇尚需運氣，卻有望齊齊追近藍月。

有趣的是，真正獲沙特財團入主的紐卡素，邁進暴富的第三季（實質剛踏入第二年後半），反而大大收斂，有點貴精不貴多的意味。背後大抵涉及財政公平競技FFP限制，又或者主帥賀維希望先讓安東尼哥頓等「半新兵」徹底融入。問題為新援一旦出事，影響相對較大；譬如哈維班尼斯，殺手鐧是邊路撞牆入楔叩關，講求隊友拉空位與傳送配合，初期效果未必比得上涉嫌左手交右手賣往沙特、擅長單騎盤扭的辛特麥斯明。另一隱憂乃闊別多年重返歐洲賽場，立即挑戰歐聯，以目前兵源，動輒兩頭唔到岸，把前四之位讓予利物浦——雖然英超來年可能於歐聯多獲一席。

利物浦去年前半季無謂再提，惟臨近入夏已顯復蘇勢頭，然後於轉會市場執到兩件中場筍貨，原本前途一片光明，直至兩大防中軒達臣及法賓奴投奔中東，打亂部署，被迫匆匆求購修咸頓的拉維亞。然而無論成事與否，放走兩個大佬本身有助長線發展，如今只是加速換血而已。由熱身賽可見，高普繼續嘗試改變組織模式，右閘TAA固定佔據half-space，連左閘也經常內移，務求善用新援的盤傳射搶，減輕老化防線的壓力；加上前鋒進一步磨合，以及降格歐霸負擔較小，紅軍隨時取代阿仙奴，晉升爭標頭號挑戰者。

阿仙奴的處境近似紐卡素，睽違數載再戰歐聯而軍容未達相應水平。無疑兵工廠單論正選質素似模似樣，板櫈力量吃虧則與喜鵲同病相憐。這類不確定性遍佈全隊，並導致前景不如利物浦明朗。就說新兵吧，其實阿仙奴堪稱最早埋班，夏維斯、添巴與賴斯均能參與美國之旅，惟陣式和個人司職皆未定形，當中關乎傷兵頻現，亦同屬不安元素，上屆臨尾香有辦你睇。不過以其根柢，前四不在話下，至少比曼聯穩陣多了。

剛同意出售Maguire的曼聯套現行動未完，幸不虞動搖主力框架，此所以在上一篇前瞻形容紅魔齊腳，現時只看可否及時補貨，最重要卻始終乃改善高位壓迫的隊形和效率，畢竟憑去季相關數據，季軍衝線根本笑到瞓唔着。領隊ten Hag亦有像高普般，增加紅魔的推進套路，大方向為中前場球員盡量全部壓上，跟上述的建議脗合，惟季前賽展示雙刃劍冒險本質，成效仍待觀望。曼聯與車路士皆屬沙特散貨場的贏家，但月前便談及車仔新帥普捷天奴由人腳到戰術都有排執，暫時僅宜寄望跟維拉與白禮頓爭踢歐霸。至於也換了教頭的熱刺嘛，留得住卡尼再講啦。

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