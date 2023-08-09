女足世界盃｜日本隊榮休主廚重出江湖　再成球隊最強後盾　賽前炮製火鍋送暖 (18:56)

61歲的西芳照自2004年起擔任日本隊主廚，曾5次隨該國男足參與世界盃，並在去年卡塔爾世界盃獲邀坐在教練森保一旁拍攝團隊大合照，成為網絡熱話。他在完成世界盃工作後曾宣布完成為「藍武士」服務18載的使命，最終決定在這次女足世盃復出，伙拍日丙球隊FC今治的廚師中原剛負責「大和撫子」的日常膳食。日本足總更在社交網發布照片，透露西芳照在日前16強擊敗挪威隊前，炮製了一頓豐盛火鍋，在寒冬的新西蘭為球隊送上暖意。

日本女足雖曾在2011年登上世界之巔，亦是今屆8強中唯一曾封后的球隊。惟日本傳媒指出，過去球隊並未如男足般有隨隊主廚，2018年約旦亞洲盃就試過有球員自攜電飯煲做飯糰。西芳照去年1月首次與女足合作，隨軍參與在印度舉辦的亞洲盃，他稱小妮子進食其烹煮的菜餚後，反應跟男足球員截然不同，「男足球員都是默默地吃，女將們卻是每個人都面露喜悅，這讓一切都變得值得」。

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