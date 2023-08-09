足球︱曼聯U16訪港3球淨勝港足U18 　科蘭重返旺角場伙湯令山亮相開球禮 (22:04)

「賽馬會青少年足球精英匯」為馬會支持港府的「開心香港」主要活動之一，門票於上月中在網站免費登記火速滿額，今晚旺角場幾乎坐無虛席，不少球迷均身穿曼聯球衣，令「小紅魔」反客為主如有半個主場之利。而場內亦展示了曼聯今年初贏得英格蘭聯賽盃的獎盃，並陳列印有多名球星名字的新季主場球衣讓球迷「打卡」。

曾效曼聯3季的名宿科蘭任今仗嘉賓，這名曾效港超球會傑志的他，相隔5年再次步入旺角場時引起全場歡呼，不少球迷都有帶同科蘭的曼聯或傑志球衣，這名烏拉圭隊傳奇球星先繞場一周及用手機與看台觀眾自拍合照，之後聯同歌手湯令山在場中參與開球禮，後者再於半場休息時段一展歌喉。

賽事方面，身穿深綠色新季作客球衣的曼聯U16於25分鐘由路爾先開紀錄，他入球後即模仿基斯坦奴朗拿度（C朗）慶祝動作，加上胡賢沐誤擺烏龍，以及馬捷迪再下一城，半場已領先3：0。此外，今仗亦有試行視像裁判（VAR）系統，包括完場補時階段曾審視曼聯U16有否禁區犯規，最終未判12碼下，維持3：0比數完場。「小紅魔」緊接周六下午4時半再於旺角場對港青聯賽選手隊。

效力港超球隊港會的港足U18隊長周子謙稱，曼聯U16明顯技術和隊型均強，而連日與對方一起參與活動和訓練，難忘其認真態度和專業，「他們自小整隊一齊踢，我們雖有集訓，但不少隊友都是第一次夾，不過球隊都製造到攻勢，不應用賽果反映表現」。

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