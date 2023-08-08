世大運︱成都世大運閉幕　港隊4金1銀7銅創佳績 (21:51)

港隊今屆派出歷來之最的212人代表團，143名運動員出戰12個項目，並由網球新星黃澤林及武術好手沈曉榆在開幕禮擔任持旗手。武術隊在開幕禮後首日套路賽事即傳來捷報，劉子龍在男子南拳摘銀，為港隊拿下首面獎牌，許得恩在同日男子太極劍奪金；他翌日轉戰太極拳，與女子槍術的沈曉榆分途摘銅，眾人在兩日賽事合共為港隊贏得1金1銀2銅，合共4面獎牌。

至於有奧運級選手壓陣的劍擊隊，則成為今屆港隊獎牌大戶，女子重劍隊的佘繕妡在個人賽率先封后。至於東京奧運金牌劍手張家朗則在男子花劍個人賽4強的港隊「內訌」擊敗蔡俊彥，決賽再贏法籍對手奪金，而第3次出戰世大運的蔡俊彥則掛銅；兩人隨後伙拍吳諾弘及李逸朗出戰團體賽再贏金牌，助港隊狂掃3金1銅。

東京奧運女乒團體賽銅牌得主杜凱琹及蘇慧音，則帶領林依諾、李凱敏和吳詠琳等師妹，在世大運團體賽摘銅而回。當中蘇慧音因右手神經痛養傷大半年，這次以「跟傷患共存」的心態盡力作賽，拼搏精神鼓勵隊友，受右手肘傷患困擾的杜凱琹棄戰女單後，與何鈞傑在混雙殺入4強，她也成為雙料銅牌得主。

至於網球新星黃澤林雖於男單失利，王康怡亦在女雙8強落敗，連續與女雙及女團的獎牌失諸交臂，但二人首次合作出戰混雙最終奪銅而回。另外，非全職運動員的高城熙也在染疫後及時康復，在羽毛球男單摘銅，為港隊在此項目零的突破。

首次擔任香港代表團團長的麥美珠，出發前以刷新港隊2金2銅的單屆獎牌紀錄為目標，而今屆得4金1銀7銅，一舉追平歷屆成績教她驚喜。下屆世大運將於兩年後假德國上演，麥美珠表示因機票、食宿等參賽成本急增，或難以派出龐大的代表團參戰，惟期望今屆成績有助向政府申請更多撥款，「我們會努力向康文署及文體旅局爭取資源，讓更多運動員有機會踏足國際舞台」，她續指有部分運動員即將超齡無緣下屆賽事，成績方面不敢期望再破紀錄。

此外，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」將向在世大運獎牌得主提供現金獎勵，港隊在今屆勇奪4金1銀7銅、共12面獎牌，該計劃將發放375萬獎金，當中個人賽和團體賽冠軍獎金分別為50萬及100萬港元，獲得兩金的張家朗料可獲75萬港元獎金。

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