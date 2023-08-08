滑冰︱亞洲滑冰邀請賽愉景灣上演　港相隔22年再辦賽　李厚賢冀有助吸引新血 (17:29)

是次邀請賽由本月4至15日於愉景灣溜冰場舉行，吸引1750名來自中國內地、香港、澳門、中華台北、菲律賓和美國等十多個不同國家及地區的選手參戰，是歷來最大規模的亞洲滑冰邀請賽。

此外，首屆賽事正是於1989年在港舉行，及至2001年再於香港辦賽。相隔22年重臨香江，六屆香港花樣滑冰冠軍的退役港將李厚賢認為，是次比賽能為港將帶來衝擊，「以我的學生為例，他們透過這比賽理解到自身程度的不足，因而在訓練時會更勤力」。

李厚賢又表示，期望是次比賽帶來的媒體曝光度，能吸引更多港人參與花式滑冰。為了推動本地滑冰發展，他兩周前亦曾帶學生赴韓國集訓，亦打算在10月底在港舉行交流會，藉此讓小將了解亞洲各地的滑冰水平。

至於首次訪港的2022年美國全國冠軍瑪莉亞比爾則大讚港人友善，亦為香港能舉辦這項大賽感興奮。已於去年10月退休的她透露，未來目標是完成大學學業。

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