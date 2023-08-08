足球︱曼聯名宿科蘭相隔5年訪港　看好紅魔新季爭冠　讚揚傑志近年成就 (15:17)

曼聯U16與港足U18明晚對壘前，今早在將軍澳足球訓練中心（FTC）聯合操練先禮後兵。其間科蘭以曼聯名宿身分現身受訪，操練後與一眾小將大合照。這名烏拉圭隊傳奇還跟兩名傑志前戰友、剛巧毗鄰場地參與友賽的東方主教練盧比度及理文老將列斯奧重聚寒暄。

現年44歲的科蘭為2010年世界盃金球獎得主，他於2018年初曾來港加盟傑志半季，成為他職業球員生涯最後一站。相隔5年再臨香江，他稱感覺良好，仍記得在傑志時光，「香港和傑志球迷對我很友善，很開心可再來港。最掛念香港是傑志隊友，當時贏了3個錦標，對我和家人都是美好時光」。他透露日內或會到傑志中心，與舊隊友和會長伍健聚舊，亦讚揚「藍鳥」近季成就，「我有跟一些傑志舊隊友保持聯繫，但當然較難完全了解香港足球現時發展。我知道伍健近年都做得很好，傑志是香港很重要的球會，很開心今日看到很多青年踢足球，如果香港有很多像這樣的場地（FTC）可隨時跟朋友踢波，相信能發掘更多潛質小將」。

「我曾效力不同球會，很幸運能夠成為曼聯球員。」曾效曼聯3季的科蘭寄語，由英國遠赴來港的小紅魔要享受比賽，認為賽事對雙方球員都是難得機會和體驗，「我曾在旺角大球場比賽，球場雖小但離球迷近，年輕球員累積這種比賽環境經驗，有助將來成為職業球員」。掛靴多年的科蘭稱仍回味做球員，「我懷念有關足球的一切，代表國家隊或球會比賽，即使現在以大使身分來港宣傳，我都很享受」。但於2020及21年曾短暫執教的他承認，近年希望更多時間陪伴家人後，暫無意再執教鞭，「有了孩子後，很難做教練要經常帶隊出外比賽」。

曼聯上季由坦夏格接掌後重返英超前四，打破6年錦標荒奪得英格蘭聯賽盃，今夏再簽入美臣蒙特、奧拿拿及賀隆特3名新兵。科蘭認為紅魔目前陣容很好，經上季磨合及新兵加盟後，能接近英超前兩名甚至爭冠。問到能否挑戰曼城，他說：「足球永不知道將會發生甚麼事，阿仙奴剛贏社區盾，證明曼城並非不可擊敗。曼聯同市宿敵是強隊，可互相良性競爭，激發球員進步」。他點名執教彭拿路時曾共事的烏拉圭隊後輩法根度柏利斯查，盼這名21歲翼鋒能在紅魔有更多上陣爭取一席。

為期一周的「賽馬會青少年足球精英匯」為港府「開心香港」活動之一，曼聯U16將於明晚及周六在旺角大球場友賽兩仗，對港足U18及港青聯賽選手隊，曼聯名宿科蘭及前隊長尼曼查維迪分別任兩場賽事嘉賓。

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