成都世大運︱黃尹雋拒住選手村突遭退賽　港隊團長澄清早已通知不遵從會被取消資格 (22:50)

明報記者 許嘉明 成都直擊

黃尹雋原定與林穎璋和莊司暘於世大運出戰男子半馬拉松，3人成績亦會合計作團體賽成績，惟黃尹雋在網上撰文稱選手村衛生問題，加上與半馬起點相距甚遠，故決定租住酒店，未有隨團入住選手村，原因是「我一心淨係想以最好條件，最好嘅休息去比賽」。結果他稱因未有住選手村而失參賽資格，也在代表團領隊要求下，寫下是自行退出香港代表團確認信才能離開，故填寫自己因私人原因返港。

麥美珠及行政秘書侯耀忠晚上在成都接受訪問時澄清，早已通知黃尹雋若不遵守代表團守則會被取消資格，惟對方在比賽前一晚10時並無入村留宿。至於代表團當日要求黃尹雋簽署文件，緣於對方堅持當日下午提早離隊，拒絕隨田徑隊在後日返港：「我們沒有要求他離隊，反而要求他留低，待領隊完賽後和他詳談。他表示已預訂下午一時的航班，但我們替他訂的機票，都是與田徑隊一起返港，所以我們才要求他簽文件表明提早退隊，否則不幸有意外，代表團也要負責任」。

麥美珠強調，代表團中並無人講過「你跑唔跑其實啲高層無咩所謂嘅」的說話，又稱代表團期望運動員有機會在國際舞台作賽，汲取經驗成長。行政秘書侯耀忠則補充，要求運動員住村並非限制自由，而是為人身安全及食品安全考慮。

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