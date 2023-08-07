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女足世界盃︱羅倫占士踩人領紅　英格蘭10人互射12碼險勝入8強　澳洲兩球淨勝丹麥 (20:26)

賽前被視為奪冠大熱門之一的英格蘭隊，今晚（7日）在女足世界盃16強面對尼日利亞隊，在主力前鋒羅倫占士踩中對手領紅下苦戰120分鐘，憑互射12碼4：2擊敗對手。主辦國之一的澳洲隊則以2：0淨勝丹麥隊。

世界排名第4的「三獅軍團」是役縱有主力中場禾露殊傷癒復出，但今仗面對世界排名40的尼日利亞隊未佔太大優勢，列斯占士胞妹羅倫占士更於下半場87分鐘一次碰撞後，腳踩對方臀部，經視像裁判（VAR）覆核，球證由黃牌改為直接領紅驅逐離場，踢少一人的英軍在法定時間悶和0：0，戰至加時全程「捱打」，但仍能保持和局，最終以互射12碼分勝負。英軍雖首輪宴客，「超霸鷹」則首兩輪皆射失，英軍及後4輪悉數中鵠，終以4：2挫尼日利亞隊晉級周六8強。

而東道主澳洲隊賽前盛傳主力射手森卡爾有望復出，這名29歲前鋒最終在下半場80分鐘才後備登場，並從卡莉手上接過隊長臂章，首於今屆世盃亮相，獲全場主場球迷拍掌歡迎。「袋鼠軍」憑科特（Caitlin Foord）在上半場29分鐘的反擊攻勢，接應隊友長傳窄角度破網，加上希莉娜素於70分鐘的入球，以2：0挫丹麥隊。

最後兩場16強明日上演，H組首名哥倫比亞隊明午4時對F組次名牙買加隊；F組首名法國隊明晚7時與H組次名摩洛哥隊爭入8強。另外，意大利隊早前於G組出局後，於2017年上任的芭杜蓮妮今在社交網稱，已辭去主教練職務。

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