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成都世大運︱張家朗膺雙金圓滿作結　伙蔡俊彥稱團體賽奪冠更開心 (21:40)

香港男子花劍隊今午（7日）在成都世大運的團體賽過關斬將，於決賽以45：33勇挫法國隊封王。早前在個人賽奪金的張家朗，更追平2017年何詩蓓及2009年韋漢娜的紀錄膺雙金王。他賽後直言團體賽奪冠感覺更開心，因「全隊達成一項成就，一條心的感覺很好」，下屆因超齡未能再戰世大運的他，更以「圓滿」總結這趟旅程。

明報記者 許嘉明 成都直擊

早前在男花個人賽穿金掛銅的張家朗和蔡俊彥，今伙隊友吳諾弘及李逸朗轉戰團體賽，他們先後擊退澳門、波蘭和中國隊，再於決賽以45：33大勝法國隊，贏得冠軍。今屆包攬雙金的張家朗賽後說：「贏團體的感覺比較開心，因為有隊友支持和鼓勵彼此。」他直言以大比數贏法國隊屬意料之外，因對方陣中亦有參戰世界賽的好手，原預計打得緊湊，但他也說出致勝關鍵：「全隊發揮很好，勝出關鍵是大家有決心做好這件事，肯去拼和大膽打」。

在漫長賽季中，張家朗在亞洲賽前夕不幸左手腕受傷，往後比賽都要負傷上陣，但他明白運動員離不開傷病，要學識與傷病共存。他期望可好好休息，再準備9月的杭州亞運，以及在新季的巴黎奧運再衝擊團體賽席位。

對於運動員生涯唯一一次世大運，張家朗以「圓滿」作結，「有成績當然是好事，但有時人生的經歷，比成績不是最重要。今次在世大運可以跟不同選手交流，每次大型運動會有這些機會都好開心」。

第3次參加世大運的蔡俊彥則收穫1金1銅，他亦有感在團體賽得獎的心情格外不同，「因為我和家朗贏到獎牌，很想帶另外兩位隊友上頒獎台，這會更開心」。他又稱自己與張家朗打出應有水準，負傷上陣的吳諾弘在4強鬥中國隊時頂住壓力，加上李逸朗在決賽超水準演出，也是團隊獲勝功臣。

至於李逸朗透露在2017年世青賽也試過相同陣容出戰男花團體賽，剛轉全職1年的他自評進步良多，「我小時候的技術未成熟，經常拖後腿輸好多分，好開心今次可以為隊伍得分」。

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