港超︱深水埗14名新兵迎新季　傑志借將顏卓彬獲任隊長　盼成小將榜樣 (16:59)

深水埗新季共有14名新球員，當中有7名新外援，包括曾效力日職球隊鳥栖砂岩的中鋒鄧嘉、挪威籍中堅拿亞、日籍中場小池晃廣，以及來自泰國的浦敏及柏羅邦等，另從傑志外借中場顏卓彬及翼鋒張廣然，亦簽入楊學敏、劉家城、梁羿童等U22小將。離隊球員有西班牙籍中堅捷西斯、韓籍球員沈云燮及權宰憼，羅港威及周家樂轉投升班馬北區，以及黎格爾加盟冠忠南區等。

深水埗新季隊長將由顏卓彬出任，這名傑志借將對此安排感驚喜，「沒想像過外借加盟亦能做隊長，希望在場外及場內都能為年輕球員樹立良好榜樣，最重要是大家一條心，無論誰做隊長都一樣」。彬仔又提及過去在青年軍或美國留學時皆曾任隊長，因此沒有感到太大壓力。

至於今日落實加盟深水埗的挪威籍中堅拿亞則希望能帶領球隊進步，他承認來港前對香港足球了解只有傑志，雖稱對方是港超最難應付的對手，但豪言有信心可擊敗他們；肯尼亞籍中鋒鄧嘉則坦承未了解港超強度，暫未能預計自己新季入球數量，但稱會盡力作出貢獻。深水埗今季由助教鄧冠研接替郭嘉諾出任主教練，他稱球隊資源較去季多，盼能夠協助年輕球員成長，成績亦能比上季進步。

深水埗2023/24年球季球員名單

門將：28戴廷匡、30奧力斯、31李溢晉*

後衛：2楊學敏*、3劉家城*、4浦敏*、5陳靜謙、11黃靖揚、16張志昊、20波比、29梁羿童*、72拿亞*

中場：10小池晃廣*、15尼高拉斯、17黃琛喆*、19鄧港桁、23奧斯卡*、24顏卓彬*、41梁星耀

前鋒：7柏羅邦*、9鄧子均、18林保*、21陳灝、77張廣然*、99鄧嘉*

*新加盟

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