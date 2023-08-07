明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱深水埗14名新兵迎新季　傑志借將顏卓彬獲任隊長　盼成小將榜樣 (16:59)

上季港超排第9的地區球隊深水埗今午（7日）於主場深水埗運動場舉行拜神儀式，球隊今夏共有14名新兵，當中由傑志外借的顏卓彬即委以隊長重任，這名25歲港足中場對安排感驚喜，盼能夠成為陣中年輕球員的榜樣。

深水埗新季共有14名新球員，當中有7名新外援，包括曾效力日職球隊鳥栖砂岩的中鋒鄧嘉、挪威籍中堅拿亞、日籍中場小池晃廣，以及來自泰國的浦敏及柏羅邦等，另從傑志外借中場顏卓彬及翼鋒張廣然，亦簽入楊學敏、劉家城、梁羿童等U22小將。離隊球員有西班牙籍中堅捷西斯、韓籍球員沈云燮及權宰憼，羅港威及周家樂轉投升班馬北區，以及黎格爾加盟冠忠南區等。

深水埗新季隊長將由顏卓彬出任，這名傑志借將對此安排感驚喜，「沒想像過外借加盟亦能做隊長，希望在場外及場內都能為年輕球員樹立良好榜樣，最重要是大家一條心，無論誰做隊長都一樣」。彬仔又提及過去在青年軍或美國留學時皆曾任隊長，因此沒有感到太大壓力。

至於今日落實加盟深水埗的挪威籍中堅拿亞則希望能帶領球隊進步，他承認來港前對香港足球了解只有傑志，雖稱對方是港超最難應付的對手，但豪言有信心可擊敗他們；肯尼亞籍中鋒鄧嘉則坦承未了解港超強度，暫未能預計自己新季入球數量，但稱會盡力作出貢獻。深水埗今季由助教鄧冠研接替郭嘉諾出任主教練，他稱球隊資源較去季多，盼能夠協助年輕球員成長，成績亦能比上季進步。

深水埗2023/24年球季球員名單

門將：28戴廷匡、30奧力斯、31李溢晉*

後衛：2楊學敏*、3劉家城*、4浦敏*、5陳靜謙、11黃靖揚、16張志昊、20波比、29梁羿童*、72拿亞*

中場：10小池晃廣*、15尼高拉斯、17黃琛喆*、19鄧港桁、23奧斯卡*、24顏卓彬*、41梁星耀

前鋒：7柏羅邦*、9鄧子均、18林保*、21陳灝、77張廣然*、99鄧嘉*

*新加盟

其他報道：成都世大運︱港隊男子4x100米混合泳接力刷新港績　女隊晉身今晚決賽

其他報道：足球︱兩大球王分途盃賽鬥入波　美斯再直入罰球救駕　C朗連續3場建功

其他報道：社區盾︱互射12碼擊敗曼城破宿命　阿仙奴奪社區盾

相關字詞﹕體育 港超 深水埗 顏卓彬 鄧嘉 拿亞 小池晃廣 鄧冠研 編輯推介

上 / 下一篇新聞