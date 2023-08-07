成都世大運︱港隊男子4x100米混合泳接力刷新港績　女隊晉身今晚決賽 (15:45)

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊派出關鵬、黃培燊、伍棹然及卓銘浩出戰男子4×100米混合泳接力初賽，在第3組與美國、日本和中國隊等勁敵同場較量。香港100、200米背泳紀錄保持者關鵬為港隊打頭陣，在首棒游出57.01秒、以第7名交棒。日前在世大運200米蛙泳殺入複賽的黃培燊，反超瑞典隊以第5名觸池，加上背泳的伍棹然和自由泳的卓銘浩奮力作戰，4子合力游出3分44.10秒新香港紀錄，以0.06秒打破劉紹宇、杜敬謙、林昭光和黃竟豪在2018年雅加達亞運造出的舊紀錄。不過，港隊在這項接力賽位列小組第6、總成績排第12無緣晉級。

女子組方面，港隊派出黄筠陶、常鈺涓、簡綽桐和何南慧出戰女子4x100米混合接力初賽中，她們游出4分14.54秒排小組第5，並以總成績第8名晉身今晚7時55分的決賽，力爭再創佳績。

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