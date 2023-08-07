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成都世大運︱港隊男花團體賽勇挫法國隊奪金　張家朗成世大運雙料冠軍 (17:50)

香港男子花劍隊今午（7日）由個人賽金、銅牌得主張家朗、蔡俊彥領銜，偕吳諾弘及李逸朗於成都世界大學生運動會殺入團體賽決賽，最終以45：33勇挫法國隊，奪得港隊今屆4金。張家朗收穫今屆個人第2金後，更與2017年台北世大運獨得兩金的「女飛魚」何詩蓓看齊，並列港隊單屆奪金最多的運動員。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊首局由日前男子個人賽奪金的張家朗打頭陣，面對Alexandre Sido下，甫開賽連取3分佔先，及後領先4：1下雖被對手追成平手，但仍拿下該局決勝分，助港隊領先5：4。次局登場的李逸朗，硬撼個人賽銀牌得主Pierre Loisel未顯懼色，更以5：1大勝對方，拉開10：5的優勢。

港隊第3局派出個人賽摘銅的蔡俊彥上陣，與敵軍的Maximilien Chastanet早段得分梅花間竹下，勝出該局再擴大15：8的7分差距。李逸朗第4局再次登場，改鬥Alexandre Sido雖先連輸4分，但其後仍與對手緊咬比分，為港隊保住20：14的領先優勢。張家朗於第5局對陣Tyvan Bibard，先連奪3分下，再把比數擴大至25：16。

蔡俊彥於第6局與Pierre Loisel展開拉鋸戰，一度把領先優勢拉開至雙位數，最終維持9分差距的30：21。李逸朗在第7局再以5：3挫Maximilien Chastanet，助港隊以35：24遙遙領前。蔡俊彥相隔一局後再上陣，與Alexandre Sido鬥得難分難解下，單局險勝5：4，並令港隊以40：28領前「叫糊」。張家朗在壓軸一局為港隊「守尾門」，並與Pierre Loisel合演個人賽決賽翻版，他局初雖先輸2分，但隨即連取4分，單局戰成5：5平手，仍助港隊保住45：33勝局，贏得今屆世大運劍擊項目的第3金。

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